Nepmodellenscout vroeg vrouwen zich in bikini te showen: 100 uur taakstraf

Dogukan B. (41) uit Geldrop, die als nepmodellenscout meerdere vrouwen oplichtte, krijgt een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch donderdagmiddag.

Zeker anderhalf jaar lang deed B. zich voor als scout Milas Bileno. Onder die valse naam benaderde hij vrouwen die dromen van een modellencarrière. Hij beloofde hen onder meer opdrachten voor gerenommeerde bureaus, maar daarvoor moesten ze soms wel eerst honderden tot duizenden euro's betalen. Ook vroeg hij hen in bikini voor de webcam te verschijnen.

Vaste werkwijze

Volgens het Openbaar Ministerie ging hij daarbij volgens een vaste strategie te werk. “Het leek wel een dagelijkse bezigheid om slachtoffers te zoeken via sociale media", zei officier van justitie Stijn Revis tijdens de inhoudelijke behandeling vorige maand. "Hij maakte contact met wie dan ook, gooide een net uit en keek wie er hapte."

Bij die zitting bekende B. alle beschuldigingen. "Ik heb heel veel fouten gemaakt en daar heb ik heel erg veel spijt van. Ik schaam me ervoor."

Opgelicht

De zaak kwam aan het rollen toen een van zijn slachtoffers zich meldde bij de Belgische politie, die de zaak doorgaf aan de Nederlandse collega's. Later werd B. ook nog geconfronteerd door de draaiende camera's van het programma Opgelicht. "Toen realiseerde ik me dat ik verkeerde dingen heb gedaan."

Hij zei in december het geld in termijnen terug te willen betalen. Maar bij die belofte stelde de officier van justitie meteen de nodige vragen. "Ik weet niet of meneer nog steeds een oplichter is." Daarom eiste hij toen 100 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

Daar gaat de rechter nu dus in mee. Ook moet B. de schadevergoedingen betalen aan de drie slachtoffers die aangifte deden. Dat bedraagt in totaal 4425 euro.

