Bus op overweg geramd door trein: chauffeur met pech niet vervolgd

De buschauffeur die in oktober vorig jaar in Bergen op Zoom betrokken was bij een aanrijding met een trein, wordt niet vervolgd. Hij heeft vooral heel veel pech gehad dat hij juist op de spoorwegovergang stil kwam te staan, zo heeft het Openbaar Ministerie na onderzoek besloten.

Het ongeluk gebeurde om tien voor tien 's ochtends op de spoorwegovergang aan de Marconilaan in Bergen op Zoom. In de bus zaten geen passagiers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. De bus viel op het spoor stil. De buschauffeur kon vervolgens voordat de trein de bus greep al uit de bus stappen. De chauffeur werd verdacht van gevaar of hinder veroorzaken op de weg. "Maar hem valt niets te verwijten", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na onderzoek. De zaak wordt dus geseponeerd. Geen dienst

De bus brak doormidden. De chauffeur had op het moment van het ongeluk geen dienst. Hij had een ochtenddienst gedraaid en was op weg terug naar zijn stalling. De 85 treinpassagiers zijn door hulpverleners onderzocht. Iedereen bleef, net als de machinist en conducteur, ongedeerd. Door de aanrijding reden er een paar dagen geen treinen tussen Roosendaal en Kruiningen-Yerseke in Zeeland. LEES OOK:

