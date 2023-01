Dit is de Top 10 van het spieken: van waterflesjes tot gelakte nagels

Bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) in Eindhoven is deze week een man betrapt met een 'spiekvest' tijdens een theorie-examen. Maar het is niet de enige manier waarop scholieren, studenten en examenkandidaten de boel proberen te flessen. Een Top 10 van vernuftige spiekmethoden: van een briefje in je sokken tot een smartwatch.

1. Mobieltje

Vertalen van Duitse of Franse woordjes wordt wel heel makkelijk met Google Translate. Even een dikke 10 halen met je mobieltje is niet moeilijk. Daarom geldt tegenwoordig als regel nummer 1 bij elk proefwerk of examen: telefoons inleveren. Niettemin worden nog steeds mensen betrapt die op hun telefoontje het juiste antwoord zoeken.

2. Smartwatch

De tijd dat je een horloge alleen kon gebruiken om te zien hoe laat het is, ligt achter ons. Met een smartwatch hangt er in feite een mobieltje om je pols. Maar het is soms lastig te zien of het een gewoon horloge is, of een smartwatch. Op sommige scholen zijn daarom alle horloges in de ban gedaan bij proefwerken en examens.

3. Buurman

Het klassieke afkijken is sinds 2014 verleden tijd bij het CBR. Examenkandidaten zitten sindsdien afgeschermd in een eigen hokje met een camera en een spiegel. Op veel scholen zit je bij de eindexamens ook apart aan een eigen tafeltje, maar bij een gewoon proefwerk kun je in een krap klaslokaal meestal wel meegluren bij je buurman of buurvrouw. Nu maar hopen dat die wel heeft geleerd.

4. Foto's

Toch makkelijk, medescholieren van een andere klas die dezelfde toets al eerder op de dag hebben gemaakt. Vroeger gingen de vragen dan mondeling snel rond, van de ene op de andere klas. Tegenwoordig is het gebruik om met Google Glass of een smartphone foto's van de toets door te sturen.

5. Rekenmachine

Vroeger waren we al blij als we met een rekenmachine de woorden 'lol' en 'hihi' konden maken. Moderne rekenmachines hebben echter een compleet geheugen, waar je aantekeningen in op kunt slaan. Scholen laten deze rekenmachines voor examens vaak wel in een speciale examenstand zetten, waarbij een lichtje gaat knipperen en je niet meer bij het geheugen kan. Maar een briefje op het deksel bij je rekenmachine verstoppen, dat kan nog wel.

6. Binas

Bij exacte vakken wordt vaak een zogeheten binas gebruikt. Dat is een naslagwerk, te gebruiken bij vakken als scheikunde en natuurkunde. In zo'n binas staan onder meer tabellen met eenheden en informatie over chemicaliën. Natuurlijk kun je stiekem aantekeningen in je binas maken en hopen dat de docent het boek vooraf niet controleert.

7. Pleister

Neem een grote pleister en schrijf aan de binnenkant bijvoorbeeld de Duitse naamvallen. Tijdens de toets trek je voorzichtig de pleister los. Auw, beetje pijnlijk maar het schijnt soms te lonen.

8. Waterflesje

Vaak mogen leerlingen een waterflesje meenemen bij een toets. Scholieren maken hier dankbaar gebruik. Ze halen voorzichtig het label eraf, schrijven aantekeningen op de binnenkant, daarna plakken ze het label terug. Soms worden complete labels, inclusief vormgeving, nagemaakt maar in plaats van ingrediënten staan er dan aantekeningen op.

9. Gelakte nagels

Het is een hoop gepriegel, zeker als je lange nagels hebt, maar je kunt er toch heel wat informatie op kwijt. Woorden, datums, alles wat je moeilijk uit je hoofd kunt leren. Op internet staan complete handleidingen hoe je met behulp van transparante nagellak spiekt.

10. Klassiekertjes

Tekst onderop je schoenen, aan de binnenkant van je hand, op een gum, een briefje in je etui. Deze ouderwetse manieren worden nog steeds gebruikt in de klas. Maar het spieken blijft zich ontwikkelen, gezien het spiekvest dat bij het CBR is ontdekt.

