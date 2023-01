Lagere celstraf voor moordenaar Tommie, die werd doodgeschoten bij hotel

De 51-jarige man die Tommie van der Burg (31) in april 2015 doodschoot op de parkeerplaats van het Van der Valkhotel in Eindhoven, is donderdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot twintig jaar cel. Dat is twee jaar minder dan de celstraf die de rechter hem eerder oplegde.

De 51-jarige man wachtte van der Burg op bij het parkeerterrein van het Van der Valkhotel. Hij was getipt dat het slachtoffer daarheen zou gaan. Toen het van der Burg daar met zijn auto stopte voor de slagboom, kwam de man tevoorschijn uit de struiken en schoot hij hem in koelen bloede dood. Daarna maakte hij zich uit de voeten. Een jaar voor de liquidatie had de man van der Burg al eens ernstig mishandeld met een ijzeren pijp. Op basis van telefoongegevens, camerabeelden en DNA-materiaal op twee gebruikte kogelhulzen werd de 51-jarige man als schutter schuldig bevonden. Onbetrouwbaar

In hoger beroep droeg het Openbaar Ministerie een kroongetuige aan. Tegen hem zou de 51-jarige man meer hebben verteld over zijn rol voor en tijdens de liquidatie. De kroongetuige is diverse keren gehoord door zowel de raadsheer-commissaris als het gerechtshof. Het gerechtshof vindt zijn verklaringen echter onbetrouwbaar en gebruikt deze daarom niet als bewijs. Overschrijding redelijke termijn

De behandeling van de beroepszaak heeft volgens het gerechtshof te lang geduurd. De zogenoemde redelijke termijn is overschreden. Dat is deels een gevolg van door de verdediging ingediende nieuwe onderzoekwensen, maar ook een gevolg van het aandragen van de kroongetuige door het OM. Het gerechtshof heeft hiermee rekening gehouden en legt de 51-jarige man daarom twintig jaar gevangenisstraf op in plaats van 22 jaar. De moeder van het slachtoffer had een schadevergoeding, waaronder smartengeld, geëist. Dit smartengeld kan volgens het gerechtshof op grond van de destijds geldende wet niet worden toegewezen.