Spieken bij je theorie-examen: Spyplaza krijgt vaak verzoeken

Tijdens je theorie-examen frauderen met een 'spiekvest': het klinkt raar, maar bij Spyplaza in Gemonde is het geen onbekend fenomeen. De winkel verkoopt allerlei soorten verborgen camera's en afluisterapparatuur. Eigenaar Harrie Kabbes krijgt vaak verzoeken van mensen om iets te leveren waarmee tijdens een examen kan worden afgekeken. "Jong en oud vragen erom. Het heeft altijd al gespeeld", legt hij uit.

Bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) in Eindhoven werd woensdag tijdens een theorie-examen een man gepakt met een 'spiekvest'. Zo'n vest heeft een kleine camera op borsthoogte waarmee de vragen op het scherm worden gefilmd. Die camera is verbonden met een telefoon. Via een klein draadloos oortje krijgt de kandidaat van iemand anders dan de antwoorden te horen.

Kabbes verkoopt in zijn Spyplaza allerlei soorten camera's. Ze kunnen verborgen zitten in onder meer een schoen, autosleutel, pen, wekker of oplader. "Camera's zijn tegenwoordig zo klein dat ze overal in te bouwen zijn", legt hij uit. In zijn winkel komen dan ook klanten met allerlei verschillende soorten wensen. "Ze willen bijvoorbeeld een gesprek opnemen, zoals een sollicitatiegesprek om terug te kunnen luisteren. Of ze willen hun partner in de gaten houden om te kijken of die ontrouw is."

Maar er zijn ook mensen die willen afkijken tijdens een examen. Kabbes krijgt vaak van dat soort verzoeken. "Mij wordt regelmatig gevraagd of ik daar iets voor kan leveren. Niet specifiek voor het examen van het CBR, het kan voor ieder soort examen dat wordt afgenomen." De winkeleigenaar zegt daar niet aan mee te werken. "Ik lever camera's, dat is legaal. Maar als mensen iets vragen om mee te frauderen, ga ik daar nooit in mee. Daar wil ik niet aan meedoen."