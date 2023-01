Dit moet je weten over Earnest Stewart, de nieuwe technische baas van PSV

Earnest Stewart wordt de nieuwe directeur voetbalzaken bij PSV. Hij heeft als speler en ook als bestuurder al een indrukwekkende carrière gehad. Hoewel het op dit moment niet heel lekker gaat met PSV, is het zeker niet zijn grootste klus tot dusver. Vijf dingen die je moet weten over de Amerikaan 'Ernie' Stewart die in een Veghels ziekenhuis geboren werd, maar opgroeide in Uden.

De jonge 'Earnie' wil autoverkoper worden, maar bij de Udense amateurclub UDI '19 blijkt hij een goede voetballer. Dat zorgt ervoor dat hij in 1987 vertrekt naar VVV Venlo en een jaar later debuteert als profvoetballer. Het is het begin van een lange carrière in de voetbalwereld.

Autoverkoper Earnest Lee ‘Earnie’ Stewart wordt geboren op 28 maart 1969 in het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel, maar het gezin woont in Uden. Als hij twee is, verhuist het gezin voor vijf jaar naar Amerika. Vader Earnest Stewart senior is namelijk een Amerikaanse luchtmachtofficier met een verleden als professioneel American Football-speler voor Houston. Moeder Annemien komt uit Gemert en het gezin keert uiteindelijk weer terug naar Uden.

WK-debuut Earnest Stewart maakt eind 1990 op 21-jarige leeftijd zijn debuut voor het nationaal elftal van Amerika. Drie jaar later debuteert de aanvaller op het WK, nota bene in de Verenigde Staten. Tijdens de openingswedstrijd is Stewart zichtbaar geëmotioneerd als 70.000 toeschouwers het Amerikaanse volkslied meezingen.

Heldenstatus in de VS

In Nederland is Earnest Stewart een gerespecteerd voetballer, maar in de VS geniet hij een heldenstatus. Hij is de eerste Amerikaanse voetballer die de voorpagina van het roemruchte blad Sports Illustrated haalt. Na zijn WK-debuut in 1994 speelt hij ook op de wereldkampioenschappen van 1998 en 2002. In 101 wedstrijden scoort hij 17 keer voor het Amerikaanse elftal.

Hoewel hij in 2001 gewoon in Nederland speelt, wordt hij toch uitgeroepen tot Amerikaans voetballer van het jaar. In de nadagen van zijn actieve voetbalcarrière speelt hij in 2003 en 2004 in Amerika bij D.C. United. In zijn laatste jaar wordt hij landskampioen.