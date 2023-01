Met bankpas inchecken in bus én trein: 'Over 5 jaar gaat alles automatisch'

Wie vanaf volgende week met de NS reist, heeft niet langer een ov-chipkaart nodig om in te checken. Een bankpas, creditcard of mobiel is dan al voldoende. Een flinke stap naar de toekomst, al gaan sommige bussen in de regio Eindhoven nog nét even wat verder. Daar hoef je alleen maar te gaan zitten en regelt een app de rest.

Hoe dat werkt? Dat gaat allemaal via de app Mobyyou. Je hoeft geen pasje voor de scanner te houden, maar loopt rustig de bus in. De app zorgt ervoor dat je automatisch in- en uitcheckt. Het enige wat je nu nog moet doen, is de chauffeur op je mobiel laten zien dat je mag meerijden, maar ook dat verdwijnt in de toekomst. "Het werkt eigenlijk als een elastiek", legde oprichter Jeroen Pietryga al eens uit. "Zodra je uitstapt, wordt de afstand tussen de bus en de telefoon groter, waardoor dat elastiek knapt. Dan is de verbinding verbroken en word je automatisch uitgecheckt." Begin vorig jaar werd het systeem getest op buslijnen 407 en 408, tussen Eindhoven Centraal en de High Tech Campus. Nu, bijna een jaar later, kijkt Pietryga met trots terug op die periode. "De test is geslaagd en intussen kan de app op steeds meer buslijnen worden gebruikt."

"Het gaat nu om 70.000 ritten per week."

Reizigers kunnen Mobyyou nu gebruiken bij 9 buslijnen: lijn 400 tot en met 408, allemaal van en naar Eindhoven Centraal. "Dat gaat om in totaal zo'n 70.000 ritten per week. En samen met de provincie en vervoersbedrijf Transdev willen we dat nog veel verder uitbreiden." Sinds de start is er wel het een en ander veranderd. "In het begin rekenden we een vaste prijs van 1 euro per rit. Inmiddels kun je ook op saldo reizen. Dat betekent dat je precies hetzelfde betaalt als wanneer je op een andere manier in zou checken." Daarbij kunnen jongeren met een studenten-ov-kaart nu ook gebruik maken van de app. "Vooral vervoerders vinden dat fijn. In het verleden checkten studenten vaak niet in, omdat ze toch gratis mochten reizen. Nu gebeurt dat automatisch en weet zo'n busmaatschappij tenminste hoeveel mensen ze feitelijk vervoert."

"Het fijnst vinden gebruikers dat ze niet uit hoeven te checken. Toch altijd een stressmomentje."