Van kickboksbelofte naar arrestatie voor drugshandel: dit is Mohammed J.

Over twee weken zou Mohammed J. in de ring stappen bij het vechtsportevenement Glory 83 in het Duitse Essen. De 26-jarige Bosschenaar wordt gezien als een veelbelovend talent in de kickbokswereld. Maar vorige week werd hij gearresteerd op verdenking van witwassen, drugs- en wapenhandel. Ook zou hij op een dodenlijst staan vanwege een ruzie in het criminele milieu. Wie is J.?

De Bosschenaar maakte naam bij vechtorganisatie Enfusion, waar hij op zijn 16e een contract tekende. Daarna kwam hij als lichtgewicht uit bij Glory. The Destroyer is zijn bijnaam, zijn ambities groot. " Mijn droom is om iedereen bij Glory te slopen en die titel te pakken”, zei hij destijds.

Zijn moeder beschouwt hij als zijn muze. "Alles wat ik doe mijn kickbokscarrière, is om mijn moeder trots te maken", aldus J. in Vice. "Zij is een topvrouw en ik heb echt alles aan haar te danken, maar ik heb haar heel veel hoofdpijn bezorgd vroeger. Ik was echt een lastkind als puber."

"Omdat je in Nederland verplicht bent tot je 18e naar school te gaan, kreeg ik een boete van 3500 euro van de overheid. Dat geld heb ik van alle kanten bij elkaar verzameld. Toen dat lukte, was ik vrij om me alleen maar op kickboksen te focussen."

School was van ondergeschikt belang, op zijn 15e stopte J. met het vmbo. "Ik was thuis het zwarte schaap, want iedereen bij ons heeft heel goed gestudeerd", zei hij eerder in een interview met Vice.

Kickboksen is zijn wereld. Alles draait om lowkicks, jabs en uppercuts. Nadat hij als kind een keer een kickbokstraining had bezocht, besloot hij zich op de vechtsport te richten. Op 13-jarige leeftijd won hij zijn eerste partij.

Enkele jaren geleden werd het stil rond de kickbokser. Onder andere door een taakstraf vanwege een tweevoudige mishandeling was hij lange tijd uit de roulatie, aldus de Telegraaf.

Op 11 februari zou hij in Essen zijn eerste partij sinds drie jaar vechten. "Er speelde veel in mijn leven”, vertelde J. een week voor zijn arrestatie nog aan Videoland tijdens een Glory-persconferentie. "Ik worstelde met blessures en mijn motivatie. Maar sport zit echt in mijn bloed en ik kan niet stoppen."

Daar ging een streep door toen hij vorige week donderdag werd opgepakt in zijn huis in Den Bosch. Volgens de Telegraaf is de kickbokser op 24 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat hij veertien dagen langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Op 1 februari moet Mohammed J. voor de rechtbank verschijnen, die dan beslist of hij langer in de cel blijft.

Bronnen aan de krant melden dat de kickbokser het aan de stok heeft met een criminele bende. Hij zou betrokken zijn geweest bij de diefstal van een grote partij cocaïne.

Verschillende aanslagen in Den Bosch zouden waarschuwingen bestemd voor J. zijn. De voormalige slagerij van zijn vader aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch was tot twee keer toe het doelwit van een aanslag.

Kort daarna ontplofte er ook een handgranaat bij een sportschool aan de Eendenkooi in Den Bosch. De Glory-kickbokser trainde hier enige tijd. Na deze derde 'waarschuwing' zou de vechter naar Dubai zijn gevlucht.

