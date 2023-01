Glory-kickbokser (26) uit Den Bosch opgepakt voor drugs- en wapenhandel

Mohammed J. (26) uit Den Bosch is vorige week donderdag opgepakt. De Nederlands-Marokkaanse kickbokser die vecht bij Glory, wordt verdacht van onder meer witwassen, drugs- en wapenhandel. Volgens De Telegraaf staat hij op een dodenlijst vanwege een ruzie in het criminele milieu. Diverse aanslagen in Den Bosch zouden op hem gericht zijn geweest.

De krant stelt dat Mohammed J. betrokken is bij een conflict over een gestolen partij cocaïne. Daarvoor zijn aan zijn adres een aantal waarschuwingen gegeven. De voormalige slagerij van zijn vader aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch was tot twee keer toe het doelwit van een aanslag. In juli 2021 werd er een handgranaat tegen de winkeldeur gegooid.

Die raakte zwaar beschadigd evenals enkele auto's in de omgeving. Bij de winkel werd ook nog een tweede explosief gevonden dat niet was afgegaan. Een half jaar later, februari 2022 was het weer raak bij de slagerij. Hoewel de winkel net was verkocht door J. zijn vader zaten er negen kogelgaten in de deur.

Daarbij bleef het niet. Kort na deze twee aanslagen ontplofte er ook een handgranaat bij een sportschool aan de Eendenkooi in Den Bosch. De Glory-kickbokser trainde hier enige tijd. Na deze derde 'waarschuwing' zou de vechter naar Dubai gevlucht zijn.

Het Openbaar Ministerie wil in de krant niets over de zaak zeggen, anders dan dat Mohammed 'The Destroyer' J. vorige week donderdag thuis is opgepakt.

Geen comeback

Op 11 februari zou de Bossche kickbokser eigenlijk zijn comeback maken in de ring na drie jaar afwezigheid. De partij van 'The Destroyer' tegen Chris Wunn tijdens Glory 83 in het Duitse Essen lijkt door de arrestatie van J. van de baan.

Twee weken geleden vertelde de lichtgewicht kickbokser nog over zijn terugkeer in de ring bij Videoland. "Er speelde veel in mijn leven”, zei hij tijdens een Glory-persconferentie rond Rico Verhoeven. „Nu voel ik me weer mens. Jullie kunnen tijdens mijn aankomende partij een woeste man verwachten. Mijn stijl was al gewelddadig, maar dat ga ik nu nog een paar leveltjes omhoog krikken.”

Een woordvoerder van Glory laat weten dat ze geïnformeerd zijn over de arrestatie van hun vechter. "Maar hebben tot op heden geen officiële aanklacht gezien”, laat een woordvoerder van de organisatie weten. "Hij zal tot nader order niet deelnemen aan Glory 83 in Essen. We blijven de situatie volgen en wachten op verdere details van de autoriteiten."

De kickbokser is afgelopen dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt De Telegraaf. Zijn voorlopige hechtenis is toen met twee weken verlengd. Op 1 februari moet Mohammed J. voor de rechtbank verschijnen die dan beslist of hij langer in de cel blijft. De vechter zit in beperking wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

