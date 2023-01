112-nieuws: botsing nadat wiel breekt van auto • ongeluk op A17

09.57



Aan de Stokkelen in Eersel en in de Wilhelminalaan in Reusel is gisteravond een alcoholcontrole gehouden. De politie deelde vijftien bekeuringen uit aan mensen die geen verlichting op hun fiets hadden. Twee bekeuringen werden uitgeschreven aan mensen die aan het bellen waren op de fiets en een vanwege bellen in de auto. Een andere automobilist kreeg een boete omdat die reed onder invloed van alcohol en drugs. Deze bestuurder weigerde mee te werken. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.