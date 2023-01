Verwarming is al drie jaar kapot, oplossing pas na de winter

Het kan nog weken of zelfs maanden duren voordat de bewoners aan de Rijnstraat in Den Bosch uit de kou zijn. Dat blijkt uit een brief van BrabantWonen. De bewoners van zeker acht appartementen zitten al drie jaar lang in de kou: eerst vielen de verwarmingsketels uit en nu zit er lucht in de leidingen. BrabantWonen kan pas na de winter de problemen oplossen.

Drie weken geleden deden de flatbewoners hun verhaal bij Omroep Brabant. “Wij vragen geduld voor een definitieve oplossing”, reageert de woningbouwstichting nu.

Gezondheidsklachten

Eerder meldde BrabantWonen dat de bewoners helemaal niet in de kou zitten. Dat zorgde voor woede bij de gedupeerden.

Als het vriest komt de temperatuur niet boven de vijftien graden uit. Naast dat het gewoon vervelend is, zorgen de problemen voor gezondheidsklachten. “Ik heb last van reuma”, vertelde een 82-jarige bewoonster drie weken geleden. “Door de kou krijg ik stijve vingers en extra pijn.”

Niet ideaal

Nu pas krijgen de bewoners van zestien appartementen een reactie van de woningbouwstichting. Niemand aan de deur, geen persoonlijk telefoontje, maar een brief zonder excuses. “Het is een kille brief”, reageert een bewoonster.

Volgens BrabantWonen werken ze samen met Kemkens hard aan een oplossing. “Het probleem is helaas niet zomaar opgelost. Echter, wij willen er alles aan doen om u als bewoner niet in de kou te laten zitten”, staat in de brief. Daarom kunnen de bewoners een elektrische kachel aanvragen. “Niet de ideale oplossing, maar met deze temperaturen waarschijnlijk wel nodig.”

Al drie jaar geduld

Omdat de energierekening flink zal stijgen als de elektrische verwarming aangezet, komt BrabantWonen met een vergoeding. Hoe hoog die vergoeding is en over welke periode is niet bekend. “Ze moeten minimaal twee jaar compenseren. Verschillende bewoners hebben al een elektrische verwarming gekocht of andere kosten gemaakt”, vertelt de flatbewoonster.

In de brief staat verder dat onderdelen besteld moeten worden. “Wij vragen daarom uw geduld op de definitieve oplossing.” Met deze brief is de kou in ieder geval nog niet uit de lucht. “We hebben al drie jaar geduld. We hebben ze al drie jaar de tijd gegeven. En dan gaan ze nu pas onderdelen bestellen? Dat is toch om te lachen. Dit gaat deze winter niet opgelost worden.”

Reactie BrabantWonen

En dat klopt. BrabantWonen laat aan Omroep Brabant weten dat het verwarmingsprobleem complexer is dan gedacht. "Uit onderzoek blijkt dat we volledig nieuwe ketels moeten gaan neerhangen. Dat doen we pas na de winter, anders zitten de bewoners straks een paar dagen zonder verwarming én warm water."

Verder laat een woordvoerder weten dat ze per appartement gaan kijken naar de extra kosten die de bewoners gemaakt hebben. "We gaan dan samen naar de kosten en de periode kijken."

Als tijdelijke oplossing is sinds vrijdag de druk op de leidingen verhoogd. Dat zorgt voor een klein beetje extra warmte. “Maar het is niet genoeg om het warm te krijgen", vertelt de bewoonster. "We kunnen alleen maar hopen dat het niet meer gaat vriezen deze winter.”

