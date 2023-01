Met de auto in 22 dagen 7500 kilometer rijden naar Gambia

Een konvooi van 25 auto's is zondag met 35 ROC-studenten vanuit Den Bosch vertrokken naar Gambia. Een rit van 7500 kilometer. In Gambia en Senegal gaan de studenten meebouwen aan een school waar op hbo-niveau autotechniek wordt gegeven. De auto's blijven achter als lesmateriaal.

Jordy heeft er vertrouwen in dat ze Gambia gaan halen. "De Subaru staat erom bekend dat het een robuuste auto is."

"Zaterdagavond hadden we nog kortsluiting in de auto", vertelt Jordy uit Boxtel, kort voor hij aan de lange tocht van 22 dagen begint. "We hadden de airco gerepareerd en weer ingebouwd, maar toen begon alles enorm te roken. Er was wel even paniek. We hebben wat kabels omgelegd en nu doet hij het weer."

Het is de vijftiende keer dat Go For Afrika zo'n project voor studenten organiseert. "Het is een levensveranderende ervaring voor de studenten. Ze maken van alles mee tijdens de reis", zegt oprichter Jan Huizinga. Zelf gaat hij ook voor de vijftiende keer mee.

Naast dat er meegeholpen wordt aan de bouw van een school, laten ze ook de 25 auto's achter. Die worden gebruikt voor praktijklessen op die school, maar er zijn ook auto's die worden ook ingezet als taxi en ambulance. De studenten hebben de auto's zelf geregeld met sponsoren, of door ervoor te werken.

Kort voor vertrek wordt bij een van de auto's met kop of munt bepaald wie als eerste achter het stuur mag. Yoeri van Schaik uit Kaatsheuvel wint de toss en is heel blij. "We brengen niet alleen de auto, maar ook twee kisten met gereedschap. We zijn al twee jaar met de voorbereidingen bezig en zijn dolblij dat we eindelijk kunnen gaan. Dit is een once in a lifetime-ding", aldus Yoeri.

De studenten gaan ook lessen verzorgen voor de studenten daar, zolang ze er zijn. Als de school af is, zorgt Go For Afrika dat leraren vanuit Nederland daar tijdelijk lessen geven. Het hele project duurt voor de studenten tien weken en het geldt als stage. De rit naar Gambia duurt drie weken. "Ze gaan erheen als jongen en komen door alle ervaringen terug als man", zegt organisator Olaf Wessel.