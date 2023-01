René van de Kerkhof wil Veerman altijd in de basis zien bij PSV en Guti ook

Joey Veerman had afgelopen weekend eindelijk weer een basisplaats bij PSV en hij was meteen belangrijk voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij. De Volendammer opende de score tegen Go Ahead en was volgens clubicoon René van de Kerkhof de uitblinker bij PSV. Volgens Van de Kerkhof moet Veerman altijd in de basis staan.

Het duel met Eagles eindigde in 2-0 voor PSV. "Het had 3-0, 4-0 of 5-0 mogen zijn", vertelde René maandagochtend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. "PSV begon goed, dat was een opluchting na de afgelopen weken. Tot de eerste goal. Daarna viel het spel toch weer een beetje terug." In de tweede helft maakte Anwar el Ghazi de bevrijdende 2-0. "Het blijft een beetje kwakkelen", zag René. "Het is een beetje wisselvallig zoals PSV speelt."

'Veerman en Simons trokken de kar."

Hij was blij met het spel van Veerman. "Samen met Xavi Simons was hij de uitblinker, die twee trokken de kar." De ex-international begrijpt niet waarom de Volendammer de afgelopen wedstrijden werd gepasseerd. "Veerman hoort gewoon in de basis", benadrukt hij. "Samen met Guti en Ibrahim Sangaré." Tijdens het duel tegen Eagles nam Veerman nog de plaats in van Gutiérrez. Daar zou René niet voor kiezen. Hij zou Veerman liever zien als aanvallende middenvelder en Simons op links zetten. Die situatie verandert volgens hem wel als PSV erin slaagt aanvaller Thorgan Hazard over te nemen van het Duitse Borussia Dortmund. Zeker als Ruud van Nistelrooij ook de nieuwe Portugese huurling Fábio Silva zou willen opstellen. "Dan wordt het een puzzel."

"In de Kuip mag en kan je niet slecht spelen."

Zondag wacht PSV de topper tegen koploper Feyenoord, in De Kuip. Dat is een plek waar PSV weinig zeges boekt. Van de laatste tien competitiewedstrijden daar won PSV er slechts twee. De laatste keer was in 2018. "Wedstrijden tegen Feyenoord en Ajax blijven aparte wedstrijden", weet René. "Er zitten zondag zo'n 50.000 mensen in de Kuip. Dan mag en kan je niet slecht spelen. PSV moet een keer de omslag maken en daar niet verliezen."

"Op RKC kun je alleen maar trots zijn."

PSV staat derde in de Eredivisie, op vier punten van Feyenoord. RKC bezet de knappe tiende plaats. RKC won afgelopen weekend met 2-0 van FC Emmen. "Iets wat PSV een week geleden niet lukte. RKC was gewoon goed", zag René. "RKC doet het gewoon lekker, heeft een leuke ploeg. Woensdag treft RKC Go Ahead Eagles thuis. Als die wedstrijd gewonnen wordt, staat de ploeg mooi in het linkerrijtje. Daar hoort RKC thuis. Met het kapitaal dat ze hebben, doet RKC het heel knap. Op RKC kun je alleen maar trots zijn."

