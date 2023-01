Stuk haar afknippen van een onbekende: wat bezielt een lustknipper?

Het verhaal van de 19-jarige Quinty Bakker is niet uniek. Op een feestje bij Poppodium 013 werd een stuk van haar haar afgeknipt zonder dat ze het doorhad. Jaarlijks worden tientallen vrouwen in Nederland slachtoffer van een zogenaamde lustkapper. Wat bezielt iemand om het haar van een vreemde af te knippen? "Voor veel mensen heeft haar een seksuele lading."

Op internet zijn tal van verhalen te vinden over mannen die zeggen dat ze een fetisj hebben voor lang haar. Ook vertellen vrouwen op forums over hun ervaringen. Zij worden ongevraagd over hun haren gestreeld door mannen die lang haar sensueel vinden.

Fetisj of drang?

In 2017 werd bij een vrouw in Eindhoven een lok afgeknipt. Een Helmondse 'lustknipper' verdween toen voor drie maanden achter de tralies. Hij verklaarde dat hij een fascinatie heeft voor vrouwen met lang haar en dat het lustknippen een drang was.

"Voor veel mensen heeft lang haar inderdaad een seksuele lading", zegt Melanie van Heijst, arts en seksuoloog. "Maar het afknippen van haar kan ook een andere betekenis hebben", weet ze.

"In sommige landen wordt haar bijvoorbeeld afgeknipt in tijden van rouw. Het afknippen van haar kan ook te maken hebben met eer of religie. Zo werd bij vrouwen die met NSB'ers hadden samengewerkt kaalgeschoren."

Onbekende vrouwen

Van Heijst vindt het daarom te gemakkelijk om te zeggen dat het hier om een fetisj gaat. "Voor een fetisjist is het redelijk eenvoudig om bijvoorbeeld thuis aan zijn of haar trekken te komen." Het lijkt haar dus vreemd om dat te doen door onbekende vrouwen aan te vallen.

Want fetisj of niet, een onbekende vrouw de haren afknippen midden op straat is alles behalve normaal.

