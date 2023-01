'Onderzoekers van Philips Research zijn zeer gewild', zegt deze hoogleraar

Het massaontslag bij Philips hoeft voor veel werknemers niet per se uit te draaien op een enorm drama. Mensen die bij Philips Research werken, zijn zeer gewild en kunnen mogelijk zo bij andere bedrijven in Zuidoost-Brabant aan de slag. Dat zegt hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University Ton Wilthagen.

Philips is van plan dit jaar wereldwijd 3000 banen te schrappen, waarvan 700 in onze provincie. En ook in 2024 en 2025 gaat het mes in het personeelsbestand. Dat heeft alles te maken met slechte financiële cijfers, die het medisch technologiebedrijf vandaag presenteerde: Philips leed vorig jaar een verlies van 1,6 miljard euro.

In Nederland is vooral onderzoeksinstituut Philips Research het haasje. Dit is nu nog een centraal Philips-onderdeel in de regio Eindhoven. Zeer hoog opgeleide onderzoekers breken hier hun hoofden over innovaties in de gezondheidstechnologie.

Maar onder de nieuwe topman Roy Jakobs waait een andere wind. Hij wil onderzoek meer verspreid over de wereld laten gebeuren, bij plekken waar ook de productie plaatsvindt. Vooral het doorontwikkelen van nieuwe producten zal minder in het Brabantse gebeuren. Een afgeslankte vorm van Philips Research in onze provincie lijkt daardoor het gevolg.