Philips-personeel in onzekerheid: 'Niemand weet wie er morgen nog werkt'

De medewerkers van Philips hoorden maandagochtend via de media over de reorganisatie bij hun werkgever. Philips gaat in heel Nederland 1100 banen schrappen. In Brabant vallen de zwaarste klappen. Zo’n 700 tot 750 medewerkers in Eindhoven en Best moeten waarschijnlijk op zoek naar een andere baan.

De meeste medewerkers die maandagochtend het bedrijventerrein in Best betreden, weten alleen wat er in de media is gezegd over de reorganisatie. Informatie van het bedrijf zelf hebben ze nog niet. Philips gaat maandagmiddag om drie uur een mededeling doen voor heel het personeel.

Dat zorgt voor een onzekere sfeer op de werkvloer die ochtend, vertelt een medewerker. “Niemand weet wie er voor diens baan moet vrezen”, zegt hij. Een collega laat weten dat niemand weet waar die aan toe is. “De sfeer binnen is daarom een beetje lacherig”, vertelt ze. “Er worden grapjes gemaakt over of we elkaar morgen wel gaan zien.”

Niet meteen op straat

Zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. “Er zullen waarschijnlijk nog veel overleggen zijn de komende weken, het kan dus echt nog maanden duren voordat we echt iets weten”, zegt een werknemer. Een collega verwacht dat niet alle 700 medewerkers tegelijk de deur wordt gewezen. "Door de enorme aantallen zal het waarschijnlijk in fases gaan plaatsvinden", zegt ze.

De meesten proberen zich nog niet al te druk te maken. “Je kunt het toch niet beïnvloeden”, laat een medewerkster kalm weten. “Het is vooral heel lastig voor mensen die hier al heel lang werken, die hier echt familiebanden hebben opgebouwd. Gelukkig is de arbeidsmarkt nu heel goed", stelt ze.

Nodige verandering

Ondanks alle onzekerheid, vinden sommige medewerkers ook dat verandering nodig is. “Het zat er al even aan te komen”, laat een vrouw weten. De reorganisatie komt namelijk bovenop de bezuinigingsoperatie die in oktober al werd aangekondigd en ten koste ging van 4000 banen.

“Ik hoop dat er uiteindelijk iets goeds uit komt. Dat de reorganisatie ervoor zorgt dat er iets gaat gebeuren met de dingen die nu nog niet zo lekker lopen.”

Laatste werkdag

Een extra vreemde dag was het voor medewerker Maarten. Hij hoorde in september, bij de vorige ontslagronde, dat hij moest vertrekken. Uitgerekend op zijn laatste werkdag hoort hij dat nog meer collega’s hetzelfde lot wacht in de toekomst. “Ik weet dat dit soort dingen gebeuren. Het geeft wel aan dat Philips het zwaar heeft als bedrijf.”

