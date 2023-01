Man (85) moet afscheid nemen van zijn papegaaien: 'Te veel geluidsoverlast'

Een 85-jarige man uit Beek en Donk moet afscheid nemen van zijn papegaaien en de volières waarin ze zitten afbreken. Ook mag hij in of bij zijn huurhuis nooit meer papegaaien houden. Volgens de rechtbank in Den Bosch veroorzaken de vogels ‘ernstige en structurele geluidsoverlast’ voor de buurt.

De zaak was aangespannen door woningcorporatie woCom, die het huis verhuurt aan de ‘papegaaienman’, zoals de 85-jarige man in de volksmond wordt genoemd.

Herrie meer dan beu

Met de uitspraak komt er mogelijk een eind aan een conflict, dat al een jaar of vier duurt. De ‘papegaaienman’ staat hierin tegenover zijn buurtgenoten. Zij zijn de herrie die de vogels van hun buurman veroorzaken al jaren beu.

Ook woningcorporatie woCom en de gemeente Laarbeek, waar Beek en Donk onder valt, zijn partij geworden in het conflict. De zaak die woCom in 2020 had aangespannen is nu beslecht. Er loopt nog een procedure tussen de gemeente en de man.

'Papegaaien betekenen veel'

De 'papegaaienman' stelde in de procedure met woCom dat hij zijn dieren had verkocht. Dat bleek niet bleek te kloppen. Verder vertelde hij dat de papegaaien al veertig jaar veel voor hem betekenen. Ook zei hij dat ‘er geluidshinder is geconstateerd, maar dat wil niet zeggen dat sprake is van geluidsoverlast.’ Hij sprak verder van een hetze tegen hem. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt echter dat ook een buitengewone opsporingsambtenaar en een wijkagent geregeld vogelgekrijs hebben gehoord.

Een woordvoerder van woCom is blij dat er nu een oordeel is geveld en dat de man het huurhuis niet uit hoeft. Dat is ook nooit de intentie geweest van de woningcorporatie, zo zegt hij. De ‘papegaaienman’ moet binnen vier weken gehoor geven aan de uitspraak van de rechter. Mocht hij dit niet doen, dan moet hij dwangsommen betalen aan woCom, tot een maximum van 25.000 euro.

De woordvoerder van de woningcorporatie hoopt dat er nu rust komt voor alle betrokkenen. Dat is overigens de vraag, want de vogelliefhebber kan in beroep gaan.

