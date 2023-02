Doodsbedreigingen na bankroet zonnepanelenbedrijf: 'Ik ben kapot gemaakt'

Een klein jaar nadat zijn zonnepanelenbedrijf Duurzaamheidscentrum Nederland uit Terheijden failliet ging, is Wilco Beljaars de klap nog niet te boven. "Ik heb doodsbedreigingen gekregen en ik ben kapot gemaakt", zegt de ondernemer. De onderneming dupeerde tientallen mensen die duizenden euro's aanbetaalden, maar nooit een zonnepaneel zagen. Het bedrijf had een schuld van meer dan een miljoen euro en de curator vermoedt dat er wanbeleid is gevoerd. Maar daar wil Beljaars niks van weten.

In totaal hebben zich 70 mensen gemeld, die samen bijna 1,2 miljoen euro te goed hebben. De belastingdienst is met ruim vier ton de grootste schuldeiser. Particuliere gedupeerden kunnen naar alle waarschijnlijkheid fluiten naar hun geld.

Daarvoor gaan we terug naar maart 2022. De rechtbank in Breda verklaart Duurzaamheidscentrum Nederland van Beljaars en Troost failliet. Tientallen gedupeerden blijven definitief met lege handen achter. Zij wilden zonnepanelen laten leggen en deden een aanbetaling. Zonnepanelen kregen ze echter niet.

Zichtbaar gespannen ploft Wilco Beljaars uit Noordhoek op een stoel in een restaurant langs de A58. Nadat het zonnepanelenbedrijf van hem en oud-compagnon André Troost een jaar geleden op de fles ging, wil hij terugblikken op wat er is gebeurd.

Hoe anders was de situatie in 2017. Beljaars en Troost beginnen Duurzaamheidscentrum Nederland. De zonnepanelen-business is booming en het duo zag een gat in de markt. "Op een gegeven moment moesten we ons afvragen: blijven we klein of gaan we uitbreiden", zegt Beljaars. De compagnons kozen voor optie 2. Ze trokken in een bedrijfsverzamelgebouw in Terheijden en namen meer personeel aan.

In gesprek met Omroep Brabant geeft Beljaars aan dat vervelend te vinden. Maar zijn focus ligt vooral op wat er volgens hem is gebeurd en dat hij juist slachtoffer is geworden.

Tegenover het verhaal van Beljaars laat het faillissementsverslag van het bedrijf een andere kant zien. De curator vermoedt dat er sprake is van 'onbehoorlijk bestuur' en 'paulianeus handelen'. Oftewel: dat er misschien wanbeleid is gevoerd en er met bezittingen is geschoven voor het faillissement, waardoor anderen zijn benadeeld. Dat is strafbaar.

Ook bepaalde de rechtbank in Breda in november dat Beljaars meer dan een halve ton moet overmaken aan de curator. Voor de zekerheid is beslag gelegd op het huis van Beljaars, dat inmiddels voor 675.000 euro te koop staat op Funda. De woning is onder voorbehoud verkocht. Wanneer het faillissement van Duurzaamheidscentrum Nederland is afgerond en de curator definitief conclusies kan trekken, is onbekend.

Beljaars windt zich op over dat verslag. Volgens hem is er geen wanbeleid gevoerd en wordt onterecht de schijn gewekt dat hij een oplichter is.

“Ik heb geen cent verduisterd. In januari vorig jaar had ik klanten aan de lijn en heb ik mijn laatste spaargeld naar hen overgemaakt. Over een paar weken doe ik nog een laatste betaling naar de curator. Ik had een mooi huis en moet nu een huis gaan huren", vertelt Beljaars, die inmiddels in dienst is bij een ander duurzaamheidsbedrijf. Daar legt hij zich toe op de verkoop van vloerisolatie en spouwmuren.

Verantwoording

Voor dit artikel is gesproken met Wilco Beljaars zelf, gedupeerden en zijn verschillende documenten geraadpleegd waaronder het faillissementsverslag. De curator wilde niet reageren op vragen van Omroep Brabant. De andere eigenaar van het bedrijf, André Troost, kon niet bereikt worden voor een reactie.

Wilt u reageren op dit verhaal? Mail dan naar [email protected] of [email protected]

