Mooiste muurschildering van 2022 is te zien in Tilburg

Gaat dat zien! Aan de Centaurusweg 39 in Tilburg hangt prijswinnende kunst, gratis voor ieders oog. Niet in een deftige galerij maar gewoon tegen de gevel van het bedrijf CVB Recycling. De muurschildering is van Studio Giftig uit Veldhoven, dat bestaat uit het kunstenaarsduo Niels van Swaemen en Kaspar van Leek. Het werk met de titel 'Trashure' is door een internationaal publiek gekozen tot mooiste straatkunst van 2022.

Frits van Otterdijk & Lobke Kapteijns Geschreven door

Trashure toont de beeltenis van een springende vrouw in een jurk gemaakt van plastic afval. De omlijsting door een recyclebedrijf dat plastic, textiel en papier verwerkt voor hergebruik, maakt het tot een voltreffer. Dat oordeel velden bezoekers van de website Street Art Cities. Op het platform zijn muurschilderingen te zien uit ruim duizend steden op aarde. In november werd Trashure al uitgeroepen tot mooiste 'mural' van november.

"We hebben zoveel waardering gekregen maar ook lieve berichtjes."

Het tweetal trok dinsdagmiddag de champagne open nadat ze hoorden dat ze de wedstrijd gewonnen hadden. De afgelopen dagen stonden volledig in het teken van de wedstrijd, vertelt Kaspar van Leek in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. "We zijn echt continu met onze gedachten bij die wedstrijd geweest. We hebben zoveel waardering gekregen maar ook lieve berichtjes van mensen die naar aanleiding van de wedstrijd speciaal naar ons kunstwerk gingen kijken."

"We hebben te horen gekregen dat er internationaal meer staat te gebeuren komend jaar."

Voor de titel mooiste muurschildering van het jaar, moest Studio Giftig het opnemen tegen negen andere muurschilderingen, afkomstig uit onder meer Spanje, Argentinië en Frankrijk. Het publiek gaf het kunstwerk in Tilburg de meeste stemmen. Naast eeuwige roem wint het duo een mooie prijs. "We mogen naar Belfast om daar een muurschildering te gaan maken. We hebben te horen gekregen dat er internationaal meer staat te gebeuren komend jaar." Studio Giftig kreeg van pandeigenaar CVB destijds letterlijk alle ruimte om er iets van te maken. Het kunstenaarsduo dat sinds 2007 samenwerkt, koos ervoor om afvalstoffen te gebruiken die afkomstig zijn van het recyclebedrijf. Vanaf een hoogwerker werd de enorme muurschildering op de gevel aangebracht. "We willen met dit kunstwerk laten zien dat afval niet bestaat, ieder stukje afval kan een tweede leven krijgen", vertelt Van Leek.

Niels van Swaemen en Kaspar van Leek (foto: Studio Giftig).

Studio Giftig ontleent haar naam aan de loods waar het duo begon. In de werkruimte was een opslagruimte voor giftige stoffen en chemicaliën. Daar bewaarden Swaemen en Van Leek ook hun verf en spuitbussen en zo kwam al rap de naam Studio Giftig bovendrijven. De gigantische werken van de Brabanders zijn nauwelijks te ontlopen en mede hierdoor bij een breed publiek bekend. Zo zijn er spraakmakende muurschilderingen bij het PSV-stadion en de spoorlijn in Deurne aangebracht. LEES OOK: Enorme graffiti langs spoorlijn laat geschiedenis Deurne zien