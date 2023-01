Stroomstoring tijdens ritje in de achtbaan? Dit is wat er dan gebeurt

Het waren hachelijke momenten voor de Eftelingbezoekers, die op het hoogste punt van de Python vast kwamen te zitten. Maar wat nou als de stroom 10 seconden later was uitgevallen, op het moment dat het karretje door een van de loopings raasde? Was het dan misschien veel slechter afgelopen? En hoe zit dat met andere attracties in het pretpark?

Als iemand het antwoord op die vragen weet, dan is het wel Danny van der Weel van Theme Park Science. Allereerst even over de Python. Want kan zo'n achtbaantrein bij wijze van spreken op z'n kop vast komen te hangen? Het korte antwoord: nee. "Een achtbaan heeft over het algemeen weinig stroom nodig", legt de expert uit. "Eenmaal op de baan doet de zwaartekracht z'n werk. De trein komt dan tot stilstand bij het eerstvolgende rempunt. Bij de Python is dat het normale eindpunt, maar bij de Vliegende Hollander is dat bijvoorbeeld het huisje voor de splash in de vijver. Zo hoeven mensen niet op het water geëvacueerd te worden."

"Gasten kunnen met natte voeten gewoon uitstappen."

Zo geldt er voor iedere attractie een eigen ontruimingsstrategie. "Soms is dat heel simpel, zoals bij de rondvaartbootjes van de Gondoletta. Gasten worden daar met een motorbootje uitgehaald." Maar andere keren zijn er zwaardere middelen nodig. "Denk aan de Pagode. Valt daar de stroom uit, dan wordt er een noodaggregaat ingeschakeld. Die neemt de boel over en zorgt ervoor dat de bezoekers netjes weer beneden komen." Toch is de meest interessante evacuatiemanier, die van Fata Morgana. "In principe kunnen de boten daar met noodstroom doorvaren. Lukt dat niet, dan worden ze op bepaalde punten vastgezet. Je moet voor de grap maar eens in het water kijken. Op sommige punten zit een soort rooster, op maar zo'n twee à drie centimeter onder het wateroppervlak. Zo kunnen gasten, weliswaar met een klein beetje natte voeten, gewoon uitstappen." Voor een voorbeeld dat evacueren niet altijd vlekkeloos gaat, moeten we terug naar de Python. Tijdens een ontruimingsactie in 2007, begon die plots weer te rijden. Een man die nog niet uit het karretje was, kon toen nog net op tijd de veiligheidsbeugel weer naar beneden trekken.

"Door het gewichtsverschil begon die achtbaantrein plots weer te rijden."

"Daar is een fout gemaakt", vertelt Danny. "De achtbaantrein kwam daar op een heel vervelend punt stil te hangen: deels nog op de helling naar boven, deels over het topje heen. Ze zijn daar, tegen het handboek in, achteraan begonnen met evacueren. Daardoor werden de achterste karretjes steeds lichter, terwijl de voorkant relatief gezien steeds zwaarder werd. Uiteindelijk is de trein door dat gewichtsverschil begonnen met rijden." Een slordigheidsfout, die nu niet meer zou gebeuren. "Het klinkt heel flauw, maar soms moeten dit soort dingen gebeuren, wil er iets veranderen. Op het moment dat een achtbaan nu vastloopt met ook maar één wieltje op het hoogste punt, dan wordt zo'n trein meteen vastgezet als back-up. Dat kan al heel makkelijk met een spanband." Al met al hoef je dus niet bang te zijn dat een storing voor écht grote problemen zal zorgen tijdens een achtbaanritje, hoe vervelend zo'n onverwachte stop ook is. En voor wie tóch nog niet gerustgesteld is, heeft Danny ook een tip. "De good old stoomtrein. Die rijdt altijd."