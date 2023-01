Gokmiljonairs moeten 24 miljoen euro terugbetalen aan de staat

Zestien veroordeelden die deel uitmaakten van een illegale online gokorganisatie moeten 24 miljoen euro terugbetalen aan de staat. Dit bepaalde de rechter dinsdag. De drie hoofdverdachten uit Eindhoven en Geldrop zijn eerder al veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het witwassen van miljoenen euro's via illegale goksites die zij runden. De 24 miljoen euro die nu betaald moet worden, zijn de winsten die geboekt zijn met illegale goksites.

Het draait om de zaak met de codenaam ‘Rykiel’. De veroordeelden waren jarenlang betrokken bij een illegale online gokorganisatie. In 2018 oordeelde de rechter dat hoofdverdachte Stijn F. uit Eindhoven twee jaar de cel in moest. De broers Michel G. en Maurice G. uit Geldrop kregen straffen van respectievelijk twee jaar en zestien maanden opgelegd. Ook moesten ze alle drie en boete van 100.000 euro betalen.

Criminele organisatie

In totaal gaat het in deze zaak om 31 verdachten, waarvan dertien bedrijven. Ook overige verdachten (financieel adviseurs, werknemers, een ontwikkelaar van spelsoftware, familieleden en (ex)partners van de hoofdverdachten) kregen in 2018 taakstraffen of een voorwaardelijke celstraf. De meeste veroordeelden stelden een hoger beroep in.

Er zouden volgens de rechtbank vele miljoenen euro's verdiend zijn aan misdrijven door het aanbieden van illegale gok- en pokerwebsites. Volgens de rechter was er sprake van een criminele organisatie. De drie hoofdverdachten handelden jarenlang in strijd met de Wet op de kansspelen.

Illegaal verkregen winsten

Het Openbaar Ministerie heeft na de veroordelingen in 2018, een procedure gestart om de winsten die illegaal verkregen zijn af te pakken. Dinsdag heeft de rechtbank geoordeeld dat zestien veroordeelden inderdaad illegaal winst hebben gemaakt en dat het geld kan worden afgenomen.

Omdat deze zogeheten 'ontnemingsvordering' lang heeft geduurd, past de rechtbank een korting toe van tien procent op het bedrag dat de mannen moeten afstaan.

De hoofdverdachten moeten ruim 6,2 miljoen euro, 2,5 miljoen euro en 700.000 euro betalen. De bedrijven moeten in totaal 13 miljoen betalen aan de staat. Ook de partners, financieel adviseurs en werknemers moeten geld afstaan.

