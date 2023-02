Nieuw Design Museum à 43 miljoen mag er komen van de gemeenteraad Den Bosch

De gemeenteraad van Den Bosch heeft dinsdagavond ingestemd met de nieuwbouwplannen voor het Design Museum in de stad. Het museum wordt voor ruim 43 miljoen euro opnieuw gebouwd net buiten de binnenstad, in de nieuwe Bossche Stadsdelta. Het moet in 2030 klaar zijn. De raad stemde in met het voorstel om alvast te beginnen met de planvorming voor de nieuwbouw en met het maken van een ontwerp voor het museum.

De gemeenteraad van Den Bosch had maar liefst vier uur nodig om tot een beslissing te komen. Op de plannen van wethouder Mike van der Geld was veel kritiek vanuit oppositiepartijen. Ze noemde het nieuwe museum een prestigeobject en hadden kritiek op de verwachtte kosten van 43 miljoen euro.

Het museum moet gebouwd worden in de buurt van het Citadelhofje in Den Bosch. Daar staan nu nog 15 sociale huurwoningen die bijna zeker gesloopt moeten worden voor het museum of voor nieuwe huizen op die plek. Het plan is om zeker 180 nieuwe woningen in het gebied te bouwen en waarschijnlijk ook een parkeergarage. Bij de bewoners van het hofje is grote onrust hierover ontstaan. Vlak voor de raadsvergadering werd er nog een steunverklaring aan de raad overhandigd door bewoners van het Citadelhofje met als titel "Red het Citadelhofje".

Successtory

De oppositie stelde aan het begin van de gemeenteraadsvergadering voor om niet op dinsdagavond al te beslissen over het Design Museum maar eerst een plan voor het hele gebied te maken en daarna pas te kijken of het huidige Design Museum verkocht kan worden. Een aantal partijen haalde de successtory van het Design Museum aan. Sinds het tien jaar geleden verhuisde naar het gebouw naast het Noordbrabants Museum, is het erg succesvol geweest. Sommige partijen vinden het riskant om deze successtory te beëindigen.

Nieuwe collectie

Het Noordbrabants Museum heeft het huidige gebouw van het Design Museum aan De Mortel nodig omdat ze ruimte tekortkomt voor de collectie van de JK Art Foundation die ze in bruikleen krijgt. Dat is een bijzondere kunstcollectie met schilderijen van Rubens, Piet Mondriaan en Dali. Het museum krijgt de collectie 25 jaar te leen en kan daarmee één van de belangrijke musea in Nederland worden, volgens de gemeente.

Het Designmuseum komt in de nieuwe Stadsdelta Den Bosch. Dat is het gebied waar de Binnendieze, de Zuid-Willemsvaart, De Dommel en de Aa bij elkaar komen. Daaromheen komen drieduizend woningen, cultuurorganisaties en commerciële en non-proforganisaties en dus ook het nieuwe museum.

Wethouder Mike van der Geld wil met de Bossche Stadsdelta de binnenstad vergroten door over de Dieze te gaan bouwen. De Diezeburg zal verlaagd worden om de gang naar het nieuw ontwikkelde gebied gemakkelijker te maken.

