100 jaar oude huizen slopen voor museum? 'Nee, dit is al een monument'

Vijftien huizen in Den Bosch moeten mogelijk wijken voor het Design Museum. De bewoners hebben zaterdagmiddag het Citadelhofje uitgeroepen tot museum,. Ze vinden namelijk dat hun ruim honderd jaar oude huisjes genoeg geschiedenis hebben om ze als museum te zien.

Bram Roovers is fractievoorzitter van SP Den Bosch. Hij geeft drie redenen om de sloopkogel tegen te houden. “Dit hofje is gebouwd in 1920, dus het is 103 jaar oud. Het is gebouwd als een van de eerste stadsuitbreidingen van Den Bosch. Het is gewoon een mooi stukje Bossche historie. Het ademt geschiedenis”, begint de SP’er.