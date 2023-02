Chroom-6-drama: gemeente en Nedtrain krijgen allebei kwart miljoen boete

De gemeente Tilburg en NedTrain moeten allebei 250.000 euro boete betalen omdat ze museumtreinen lieten schuren door bijstandsgerechtigden. Dat zegt de rechtbank in Rotterdam. Volgens de rechter hadden ze redelijkerwijs kunnen weten dat er giftige stoffen in de verf zitten. De gemeente en NedTrain hebben daarmee een onaanvaardbaar risico genomen.

Het ging om een bijstandsproject waarbij werklozen verplicht de verf van treinen moesten schuren omdat anders hun uitkering zou worden gekort of stopgezet. De gemeente werkte daarbij samen met NedTrain, het NS-onderdeel dat treinen en locomotieven onderhoudt.

Volgens de rechter is het algemeen bekend dat er in verf stoffen kunnen zitten die schadelijk zijn voor de mens. Sinds de jaren zeventig zijn daar publicaties over te vinden. De gemeente en NedTrain hadden op zijn minst kunnen vermoeden dat het gevaarlijk kon zijn om de treinen te schuren zonder goede beschermingsmiddelen.

'Ernstig tekortgeschoten'

De gemeente Tilburg is volgens de rechtbank ernstig tekort geschoten in haar zorgplicht naar de deelnemers van het bijstandsproject. Zij was medeverantwoordelijk voor de werkomstandigheden en veiligheid, maar heeft niet voor veiligheidsmaatregelen gezorgd.

De deelnemers kregen geen voorlichting en niet de juiste beschermingsmiddelen om met chroom-6 te werken, volgens de rechter. "De werkplaats van NedTrain was niet ingericht om te werken met gevaarlijke stoffen. Bij het schuren kwamen enorme hoeveelheden stof vrij."

De rechtbank gebruikt een regel in het Wetboek van Strafrecht om een hogere boete op te leggen dan eigenlijk kan. Het maximale bedrag zou eigenlijk 74.000 euro zijn, maar dat is volgens de rechter voor de gemeente en NedTrain met enorme begrotingen veel te weinig. Vandaar dat hij de maximaal haalbare straf van 250.000 euro oplegt aan beiden. Over de gemeente Tilburg zegt de rechtbank ook dat die een voorbeeldfunctie heeft als overheidsorganisatie.

Door het stof

De gemeente Tilburg ging in 2019 al door het stof, toen bekend werd dat in het reïntegratietraject met het giftige chroom-6 gewerkt moest worden. De gemeente bood toen excuses aan. Er werd een schadevergoeding van 7000 euro aangeboden aan iedereen die met de giftige verf had gewerkt. Ook konden mensen die ziek werden, een vergoeding aanvragen bij een onafhankelijke commissie.

Maar in de rechtszaal trokken de advocaten van de gemeente vorig jaar alles uit de kast om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Volgens de advocaten zou de zaak zijn verjaard. De advocaten stelden verder dat de arbeidsinspectie niet aan de bel trok en dat vooral NedTrain had moeten waarschuwen voor het giftige chroom-6.

