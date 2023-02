Dode door dollemansrit met auto: verdachte mogelijk jaren de cel in

De 37-jarige automobilist die in december tijdens een dollemansrit door zijn woonplaats Tilburg een 61-jarige man doodreed, hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie rekent hem het ongeluk zwaar aan en klaagt hem aan voor doodslag of poging tot doodslag. Voor zo’n zwaar misdrijf kan de straf oplopen tot maximaal 15 jaar.

De man reed op 21 december rond de middag met hoge snelheid over de Ringbaan-Oost in Tilburg. Bij de kruising met de Gelrebaan reed hij door rood en knalde hij tegen een 72-jarige fietsster, die daarbij zwaargewond raakte.

Vervolgens raakte zijn BMW X5 van de weg en reed hij op het fietspad een fietser (61) dood. Hij knalde daarna tegen een huis en belandde via een geparkeerde auto weer op de rijbaan. Hij klom uit het wrak en ging ervandoor. Even verderop werd hij aangehouden.

Nu de bestuurder doodslag ten laste wordt gelegd, gaat het Openbaar Ministerie ervan uit hij door zijn rijgedrag bewust het risico heeft genomen een ander van het leven te beroven. Hiervoor kan de rechter straks dus een celstraf opleggen van maximaal 15 jaar.

Daarnaast kan de man een grote geldboete krijgen en is hij zijn rijbewijs mogelijk jarenlang kwijt, tot maximaal 10 jaar. Een taakstraf is voor zo’n misdrijf niet mogelijk.

De 37-jarige Tilburger reed met zeer hoge snelheid door rood. Getuigen schatten zijn snelheid op 125 tot 150 kilometer per uur. Het Openbaar Ministerie zal aanvoeren dat de man had kunnen weten dat hij met dit rijgedrag iemand dood zou kunnen rijden.

De Tilburger is een bekende van de politie en werd al eerder veroordeeld voor verkeersovertredingen. De man zit sinds het ongeluk op 21 december in de cel. Eind maart staat hij voor het eerst voor de rechter in een zogenaamde pro-formazitting.

