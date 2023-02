Forum zet kandidaat-Statenlid aan de kant na bedreigingen op Twitter

Als Wim Kreté genoeg stemmen krijgt voor een zetel in Provinciale Staten, zal hij die plek niet innemen. Dat laat Forum voor Democratie weten nadat de nummer 12 op de kandidatenlijst in opspraak raakte door bedreigingen op Twitter. De vraag is wat die belofte precies waard is, want Kreté blijft wel op de kieslijst staan.

"Jij gaat slecht slapen komende tijd. Geloof me, jij bent echt aan de beurt!" en "Je leeft in reservetijd, nog even Sigridje!" Het zijn zomaar twee tweets die Wim Kreté aan ministers De Jonge en Kaag stuurde, zo berichtte Omroep Brabant woensdag.

Geen zetel

Forum laat aan Omroep Brabant weten dat het de teksten ook gelezen heeft. "Forum is op de hoogte gebracht van de uitingen van een van onze 50 kandidaten", zo meldt een woordvoerder.

"In goed overleg hebben we besloten dat een mogelijk verworven zetel door de betreffende kandidaat niet zal worden ingenomen", aldus de partij. Forum rekent er dus op dat Kreté uiteindelijk geen zetel in Provinciale Staten in zal nemen na de verkiezingen op 15 maart.

Opeisen kan

Maar is dat wel met zekerheid te zeggen? Als Forum minimaal 12 zetels behaalt met de verkiezingen, of Kreté haalt voldoende voorkeursstemmen, heeft hij namelijk wel recht op een zetel.

Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans: "De Provincie- en Kieswet kennen het hele verschijnsel partij of fractie niet. Het Statenlidmaatschap is persoonlijk en een Statenlid heeft een vrij mandaat. Dat betekent dus dat Kreté zijn zetel volgens de wet niet af hoeft te staan als de partij dat wil. Als hij wordt gekozen kan hij zijn zetel gewoon opeisen."

Het is onbekend of Kreté zelf heeft akkoord is gegaan met het afstaan van een eventuele zetel, of dat de partij dit van hem eist. Kreté zelf reageert niet op vragen van Omroep Brabant.

LEES OOK: Forum-kandidaat bedreigde minister Kaag: 'Je leeft in reservetijd Sigridje'