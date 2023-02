Forum-kandidaat bedreigde minister Kaag: 'Je leeft in reservetijd Sigridje'

Een kandidaat die bij de Provinciale Statenverkiezingen op de lijst staat voor Forum voor Democratie, heeft op social media meerdere mensen, onder wie de ministers Sigrid Kaag en Hugo de Jonge, bedreigd. "Jij gaat slecht slapen komende tijd. Geloof me, jij bent echt aan de beurt!"

Het is de derde keer dat een Brabantse politicus van Forum voor Democratie in opspraak raakt. In Helmond trad eerder al een gemeenteraadslid van Forum af, nadat bleek dat hij op social media Mark Rutte en Hugo de Jonge met nazi-kopstukken vergeleek. Dit keer gaat het om de nummer 12 op de lijst van Forum voor Democratie voor de Provinciale Staten, Wim Kreté uit Drunen. Forumland

Forum voor Democratie maakte dinsdagavond hun lijst voor de verkiezingen bekend. Die begint met bekende namen: lijsttrekker is Jozef Minkels, tevens fractievoorzitter voor Forum in Meierijstad. Daarna komt Joris van den Oetelaar (nu fractievoorzitter in Provinciale Staten). Ook FvD'ers uit andere Brabantse gemeenten staan op de lijst. Ook op de lijst: Laurens Lindeman uit Den Bosch. Hij is verantwoordelijk voor de Forum app, waarmee FvD werkt aan 'Forumland', een 'parallelle samenleving' waar FvD-leden en bedrijven die met de partij sympathiseren met elkaar in contact zouden kunnen komen. 'Uit bankje slepen door mariniers'

Wim Kreté is een onbekende naam tussen het gezelschap. Maar op Twitter houdt hij zich al maanden bezig met het uitschelden, verdachtmaken en bedreigen van diverse landelijke politici. Zo schrijft hij aan minister Hugo de Jonge, over de coronavaccins: "Je weet dat we jou doorhebben met je experimentele gen therapie. Jij gaat slecht slapen komende tijd. (...) Geloof me jij bent echt aan de beurt!!!!!" Ook schrijft hij "Wordt het niet eens tijd dat #hugodejonge uit zijn bankje wordt gesleept door een aantal mariniers om hem vervolgens op te sluiten in afwachting van het tribunaal?"

Wim Kreté op Twitter.

'Vuil vies monster'

Minister Sigrid Kaag moet het ook ontgelden. "Kaag, wat zul jij diep vallen straks, wanneer de bevolking wakker word. (...) Je leeft in reserve tijd, nog even Sigridje!", schreef Kreté drie maanden geleden nog. En: "Vuil vies monster, jij komt na Rutte als tweede op het schavot. Je zult je verdiende straf niet meer kunnen ontlopen. Het volk zal geen traan om je laten, dat is verzekerd!" Kreté stelt haar een 'eerste rij zitplaats bij het Neurenberg-tribunaal 2.0' in het vooruitzicht. Over PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken meldt Kreté meerdere keren dat hij haar wel eens tegenkomt in Den Bosch. "Zeg Attje, wanneer ik je volgende keer weer tegenkom in de Korte Putstraat in Den Bosch dan zal ik je uitleggen wat jouw bijdrage is geweest in deze door het Kabinet Rutte gecreëerde puinhoop!!", schrijft hij. Ook vertelt hij zijn volgers dat Kuiken uit Den Bosch komt, maar geen 'echte Bosschenaar' is.

Wim Kreté op Twitter.