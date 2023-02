Pilsje is deze carnaval flink duurder: 'Maar dat kan niet anders'

Nog heel even en dan barst carnaval weer los. Tijd om te hossen, te lallen en bier te drinken. Maar wat gaat al dat gefeest met je portemonnee doen? Hoeveel gaat een pilsje dit jaar kosten? De prijzen zijn niet mals. Er zijn plekken waar je dit jaar 3,50 euro gaat betalen. Vijf jaar geleden was dat op veel plekken nog een euro minder.

Daar is Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland het van harte mee eens. "Een beveiliger kost nu zo'n veertig euro per uur."

"Voor een kroeg is alles een stuk duurder geworden", zegt hij. "De inkoop van bier is in totaal 16 procent duurder. De personeelskosten zijn flink gestegen. Als je alleen al ziet wat ik kwijt ben aan dj's en beveiliging."

Hoe vol de glazen zijn is niet meegenomen in dit lijstje. Dat wisselt tussen de 0,2 en 0,25 liter.

Ook andere prijzen zijn fors gestegen. "Plastic bekers zijn duurder geworden. Stroom en gas kosten ook veel meer", zegt Ruud Bakker.

"Elektriciteit was eerst 3000 euro per maand. Dat is nu zo'n 8000 euro geworden", vult Kuenen aan. "Bovendien betaal ik straks 16 procent meer huur dan in 2021."

"Dus ik hoop dat je snapt dat 3,50 euro voor een pilsje een prijs is die klopt", zegt Bernard Kuenen. Dat is 30 cent meer dan een jaar geleden.

"Een doorsnee carnavalsvierder drinkt in vier dagen zo'n 50 biertjes. Ik denk niet dat mensen zijn die thuisblijven omdat ze nu over de hele carnaval 15 euro meer kwijt zijn dan vorig jaar."