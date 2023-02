Toeter Jan kan weer overal toeteren, want zijn brommobiel is gemaakt

Toeter Jan kan zijn geluk niet op, zijn brommobiel is gemaakt. Begin deze week had iemand geprobeerd om het blauwe wagentje van Jan van de Pas (39) uit Boxtel te stelen. Dat mislukte maar het dashboard werd wel zwaar vernield. Donderdag kreeg Jan goed nieuws: “Nu kan ik weer rondrijden en overal gaan toeteren.”

Om de luchttoeter van Toeter Jan Toeter kun je niet heen. Bij voetbalwedstrijden staat hij te toeteren. “Ik weet niet hoe het nu verder moet”, vertelde Jan woensdag. “Ik kan nu niet naar PSV, FC Eindhoven of Nemelaer. Dat doet pijn en verdriet. En carnaval komt in gevaar, dan rij ik altijd naar Eindhoven met mijn toeter.”

Maar een dag later is Toeter Jan al een stuk blijer. “Ze hebben mijn wagentje gemaakt, hij is vanmorgen teruggebracht.” En dat is een stuk sneller dan gedacht. “Ik dacht dat ik hem weken kwijt zou zijn. Nu ben ik heel blij, ik weer overal naartoe.”