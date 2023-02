Je werkstuk door ChatGPT laten schrijven? Studenten bedenken oplossing

Het is van alle tijden dat scholieren hun docenten te slim proberen af te zijn. Tegenwoordig is ChatGPT populair, een stuk software dat zelf complete opstellen, werkstukken of andere opdrachten schrijft. Docenten hebben niet altijd door dat ingeleverd werk niet door de leerling geschreven is, maar drie ICT-studenten van Fontys hebben een app gemaakt die dit probleem oplost.

Hoe vaak leerlingen ChatGPT gebruiken, is niet bekend. Dat huiswerkopdrachten door de tekstgenerator gemaakt worden, blijkt uit rondvraag van de NOS. De scholieren geven aan dat ze niet gepakt worden door hun docenten omdat die hun schrijfstijl niet kennen. Complete werkstukken en scripties worden door ChatGPT geschreven. Leerlingen voeren bijvoorbeeld een tekst van een andere scholier in en er rolt een herschreven versie van ChatGTP uit. Het programma maakt er een unieke versie van, zodat niet herkend wordt dat het gekopieerd is. 'Steeds moeilijker'

Volgens Niek van Dam (22) wordt ChatGTP steeds beter in het maken van vloeiende en unieke teksten. "Het wordt daardoor steeds moeilijker om vast te stellen of een tekst door een mens is geschreven." Robert Chamalaun is docent Nederlands en voorzitter van de afdeling Nederlands van de vakorganisatie Levende Talen. Tegen de NOS zegt hij dat sommige scholen al aan maatregelen denken en bang zijn voor de schrijfvaardigheid. "Leerlingen moeten dan bijvoorbeeld teksten verplicht op school schrijven." Kennis testen

Niek zocht samen met twee andere studenten een oplossing voor dit probleem. "Er zijn al meerdere programma's die zien of een tekst door een computer of door een mens is geschreven. Een leerling die wordt betrapt, kan dan worden gestraft." De drie studenten bedachten een andere aanpak. "Wij wilden dat docenten kunnen toetsen of iemand wel de kennis heeft over de inhoud van het stuk tekst." Vragenlijst

Het drietal maakte een programma dat vragen over de tekst bedenkt. "Onze software leest een werkstuk razendsnel en komt dan met een vragenlijst waarmee docenten de kennis over de inhoud van ingeleverde stukken kunnen toetsen." Als een student de vragen kan beantwoorden, heeft die ook echt iets geleerd. Als de vragen onbeantwoord blijven, valt de student door de mand. Niek: "Het gaat erom dat scholieren iets leren. Wie of wat een tekst schrijft, is iets minder belangrijk." Zorgen

De studenten hebben nog wel een uitdaging. Hun app werkt op dit moment vooral goed met Engelse teksten omdat er daar veel meer van zijn. "Het programma is zelflerend, maar heeft wel Nederlandse teksten nodig om beter te worden."