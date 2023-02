Man die filmde hoe vriend verdronk in zwemplas wordt vervolgd

Een man van 54 uit Den Bosch wordt vervolgd, omdat hij vorig jaar juli geen hulp heeft geboden toen zijn vriend verdronk in een zwemplas in Rosmalen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit bekendgemaakt. De verdachte filmde wat er gebeurde en werd aanvankelijk als getuige gezien.

Volgens het OM zou hij zijn even oude stadgenoot in hulpeloze toestand hebben achtergelaten toen die in zwemplas Het IJzeren Kind aan de Jan Heijmanslaan in de problemen kwam. Dit gebeurde op vrijdagmiddag 22 juli.

Onder invloed van alcohol

De twee kenden elkaar en ze hadden allebei gedronken toen het latere slachtoffer het water in liep. Hij kwam uiteindelijk niet meer boven.

Het OM beschuldigt de Bosschenaar ervan dat hij geen hulp heeft verleend aan zijn vriend die in levensgevaar was. Dit is strafbaar. De verdenking is onder meer gebaseerd op filmpjes van de verdrinking en berichten die op de telefoon van de verdachte zelf zijn gevonden.

De man werd na de verdrinking aangehouden en vrij snel daarna weer vrijgelaten. Wel werd hem toen verteld dat zou worden onderzocht of hem iets te verwijten viel. Het OM ziet hiervoor dus redenen. De zaak wordt op een later moment door de kantonrechter behandeld.

