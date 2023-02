Wapenstok en politiehonden bij oefening opstootjes in uitgaansleven

Een man met een grappige carnavalszonnebril en een vrolijk hoedje plast wijdbeens tegen de voormalige Sint Janskerk in Roosendaal. Agenten stappen op de jongen af. Zijn vrienden bemoeien zich ermee en de vlam slaat in de pan. Wapenstokken, geschreeuw. Het lijkt levensecht, maar het is gelukkig een oefening.

In de binnenstad van Roosendaal oefenen agenten uit Roosendaal en omgeving opstootjes in het uitgaansleven. Met carnaval in aantocht en veel drukte vonden ze het een goed idee om nog eens te zien hoe dingen kunnen lopen.

Dennis Hopstaken is van de politie. "We gaan er natuurlijk van uit dat alles gezellig blijft. En de politie, de boa's van de gemeente en de horeca zelf doen al veel. Maar soms zijn we nodig. Vorige week in Bergen op Zoom hadden we dezelfde oefening, dat ging prima."

Studenten

Oefenpubliek is er ook. Bijna zeventig studenten van Curio in Breda, de meesten zo rond de 18 jaar oud. Ze volgen de mbo-opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid. "De meesten van ons willen bij de politie, ik ook", zegt een student.

Ze moeten op het Tongerloplein, hartje stad, irritant doen. Dat gaat ze goed af. De politie vraagt ze weg te gaan. "Nee, doen we niet, waarom dan?", schreeuwen ze terug. Een politievrouw waarschuwt ze. "Ik vorder jullie nu weg te gaan." Er wordt wat geduwd.

Marechaussee en boa's

Zo'n veertig politieagenten doen mee aan de oefening, net als zes Roosendaalse boa's en twee medewerkers van de Koninklijke Marechaussee-brigade Hoogerheide. Die verlenen al jaren bijstand als dat nodig is.

Een wapenstok wordt uitgeschoven. En nog eentje. Nu wordt het menens. De groep van tientallen jongeren wordt richting de Markt gedreven, volop de politie uitdagend. Soms lachend.

Geblaf. Politiehonden komen en de jongeren rennen hard weg om halverwege weer te gaan schreeuwen. Tussen de jongeren staat een politieman met een speciaal pak. Hij mag letterlijk de klappen opvangen. Net als de politiehond. Even gaat er iets mis: een studente botst hard op een paal. Een agent ziet dat, vangt haar op en leidt haar weg uit de meute. Niks erg gelukkig.

Het verhaal met de wildplasser wordt diverse keren geoefend, steeds anders. Drie studentes maken het nog rommeliger door de Snollebollekes-hit 'Van links naar rechts' te dansen voor de ogen van de agenten. Een oefenleider zet een enkele agent op een betere plek. "Ik wil jou hier."

Gejuich

En zo oefenen ze op deze donderdagmiddag in het centrum van Roosendaal allerlei opstootjes, vaak opgesplitst in kleinere groepen.

Tot slot is er een eindoefening. Massaal, op de Oude Markt. Jeugd verzet zich. De studenten hebben een soort bokskussens gekregen waarop agenten met de wapenstok kunnen slaan. De politie staat op linie zoals dat heet en veegt het plein schoon, weer met diensthonden.

Voor de zekerheid staan er dranghekken met een aankondiging over de oefening. Buurtbewoners en restaurantbezoekers filmen het bijzondere schouwspel. Dan worden de studenten weggejaagd van de Markt. Als ze het plein af zijn juichen ze triomfantelijk, maar de politie lijkt de echte winnaar.