Spookrijder (19) die fatale crash A16 overleefde is bij kennis en opgepakt

De 19-jarige man uit Drunen die op 15 januari na een schietpartij op de vlucht sloeg en al spookrijdend op de A16 bij Prinsenbeek een dodelijk ongeval mede veroorzaakte, is na dagen van kunstmatige coma weer bij kennis. De verdachte die zelf zwaargewond raakte bij de crash, is woensdag na verhoor door de politie in voorarrest genomen. Hij blijft nog zeker zestig dagen in de cel. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De man uit Drunen wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij, het voorhanden hebben van een vuurwapen en mede-veroorzaken van een dodelijk ongeval waarbij drie doden en twee gewonden vielen.

De 19-jarige verdachte raakte bij de crash op de snelweg zwaargewond. Hij moest een aantal dagen onder narcose worden gehouden. De voorgeleiding bij de rechter-commissaris gebeurde zonder zijn aanwezigheid. Nu de man weer bij kennis is, verscheen hij woensdag in de raadkamer van de rechtbank, aldus de woordvoerder van het OM. Vanwege het lopende onderzoek wil justitie niet vertellen wat de uitkomst van het verhoor is. Ook over de toestand van de verdachte wil het OM niets kwijt.

Hoge snelheden

Het begon die zondag 15 januari in Roosendaal allemaal met een schietpartij waarbij een 19-jarige inwoner van die stad twee kogels in het lijf kreeg. De man uit Drunen sloeg daarna met twee kompanen in een auto op de vlucht voor de politie. Daarbij werden hoge snelheden gehaald. Op de snelweg A16 is tegen de rijrichting van het verkeer in gereden.

Dat ging ter hoogte van Prinsenbeek fout. Bij de botsing met een tegenligger kwamen twee inzittenden van de vluchtauto om het leven. Het ging om de 33-jarige bestuurder uit Tilburg en een jongen van 17 jaar uit Harreveld. De bijrijder uit Drunen raakte zwaargewond.

In het voertuig dat frontaal werd aangereden door de spookrijdende vluchtauto zaten drie mensen. De 54-jarige chauffeur uit Rotterdam overleefde de klap niet. Een moeder (51) en haar dochter (14) uit Antwerpen raakten gewond.

De politie vond na de crash in de vluchtauto een vuurwapen.

