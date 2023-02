Laatste liefdadige soepje voor Jeanne (79) vanwege stijgende prijzen

Vaste klant Jeanne van Oosterhout (79) en andere Tilburgers kunnen vrijdag voor de laatste keer soep en een maaltijd afhalen bij 'ONS soepje'. Het project dat in Tilburg gratis of goedkoop eten aanbiedt, moet noodgedwongen stoppen vanwege de stijgende prijzen. “Ik ga het praatje met de vrijwilligers missen."

De start van de coronacrisis betekende drie jaar geleden het begin van ONS soepje in Tilburg. "Restaurants waren in coronatijd gesloten en door een groot gevoel van saamhorigheid in de stad kregen wij veel schenkingen”, vertelt Linda Oerlemans, de initiatiefneemster van het project.

“Nu de pandemie naar de achtergrond is verdwenen, gaan mensen weer verder met hun leven, waardoor schenkingen uitblijven", aldus Linda. "Door de stijgende prijzen van boodschappen en benzine is de subsidie die we van de gemeente krijgen niet meer genoeg om maaltijden te maken en naar buurthuizen te brengen.”

Dat betekent volgens Linda dat Tilburgers met een krappe beurs lastiger aan een gezonde maaltijd kunnen komen. “Een maaltijd kost bij ons 3,95 euro maar mensen die het niet kunnen betalen, krijgen gratis een soepje en maaltijd. Voedselbanken hebben steeds meer tekort aan gezond voedsel. Nu ons project ook wegvalt, heeft dat effect op de minima.”

Tilburgers die niet afhankelijk waren van de voedselbank konden ook twee keer per week een soep en een maaltijd halen. “Ik vond het fijn om een praatje te maken met de vrijwilligers in het buurthuis. Dat ga ik nu missen”, vertelt de 79-jarige Jeanne van Oosterhout, die vaste klant is sinds de start van de coronacrisis.