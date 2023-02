Honderden donoren melden zich na dramatisch nieuws van Thijs Slegers

Na het nieuws dat PSV-woordvoerder Thijs Slegers niet meer te genezen is, hebben zich al zo’n 300 nieuwe stamceldonoren gemeld. Dat laat Bert Elbertse van Stichting Matchis weten.

Voor patiënten met een vorm van bloedkanker, zoals Thijs Slegers, zijn stamcellen van een donor heel hard nodig. Bij de oud-woordvoerder van PSV is de behandeling niet geslaagd. Slegers deed donderdag op social een oproep om stamceldonor te worden: “Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel”, schreef hij onder meer.

Bijna allemaal mannen

Elbertse vindt het wel dubbel dat mensen zich door dit nieuws nu aanmelden. “Het is echt enorm veel. 300 aanmeldingen in een keer heb je normaal alleen als we campagne voeren. En het mooie is dat het nu bijna allemaal mannen zijn. En die melden zich normaal niet zo snel aan.”

Elbertse denkt dat het verhaal van Thijs Slegers veel mensen raakt. “Het was indrukwekkend die oproep. Dat maakt indruk.”

Slegers liet donderdagmiddag weten dat hij nieuwe stamcellen heeft gekregen, maar dat de behandeling niet is aangeslagen en dat de doktoren niets meer voor hem kunnen doen.

Een stamceltransplantatie is nodig als het lichaam geen gezonde bloedcellen meer aanmaakt. Voor de transplantatie wordt eerst het eigen immuunsysteem uitgeschakeld door bijvoorbeeld chemotherapie.

Noodlot

De nieuwe stamcellen van een donor moeten ervoor zorgen dat het lichaam van de patiënt weer gezonde bloedcellen gaat aanmaken. Bij Thijs Slegers werkt zijn eigen immuunsysteem dus niet meer en de transplantatie van donorcellen is mislukt. Volgens Slegers zullen de naweeën hem fataal worden.

“Ons rest niets anders dan het noodlot te accepteren en er mee te dealen”, schrijft hij. Het laatste wat hij nog wil doen is andere patiënten helpen, die mogelijk wel baat hebben bij de behandeling: “Als jullie ons echt blij willen maken, schrijf je dan in als stamceldonor bij Matchis of wordt bloeddonor bij Sanquin. Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel.”

Inmiddels hebben zich dus al honderden mensen aangemeld.

