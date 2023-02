Ruud van Nistelrooij aangeslagen na nieuws Thijs Slegers: ‘Een mokerslag’

Bij PSV stond de wereld donderdag even stil. PSV-woordvoerder Thijs Slegers maakte die dag bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. En dat nieuws zet alles even in perspectief in en rondom Eindhoven.

Ruud van Nistelrooij slikte één keer kort voordat hij antwoord gaf op de vraag hoe het nieuws van Thijs Slegers is ontvangen bij PSV. “We zijn allemaal aangeslagen na dit nieuws. Dit komt aan als een mokerslag en we moeten dit goed verwerken. Het is moeilijk in te beelden hoe het voor Thijs en zijn familie is nu de doktoren niets meer voor hem kunnen doen. Het is zeer verdrietig nieuws", zei hij tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Feyenoord, deze zondag.

"Voetbal is dan de belangrijkste bijzaak."