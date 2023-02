Zee van lichtjes voor de zieke Thijs Slegers van fans PSV én Feyenoord

Tijdens de voetbaltopper Feyenoord-PSV houden fans van beide clubs zondag een actie waarmee ze hun medeleven willen tonen aan Thijs Slegers. De persmanager van PSV en oud-journalist van Voetbal International is ernstig ziek en maakte donderdag bekend dat hij niet meer te genezen is.

De officiële Feyenoord-supportersvereniging maakte donderdagavond bekend dat de Feyenoord-fans in de twaalfde minuut van de wedstrijd, als twaalfde man, alle sentimenten opzij willen zetten en samen in De Kuip een licht willen laten schijnen. "Voor Thijs en iedereen die hier ook mee te maken heeft."

'Geweldig initiatief'

De supportersvereniging van de Rotterdamse topclub vraagt alle supporters in de twaalfde minuut het lampje van hun mobiele telefoon aan te zetten als blijkt van steun.

De supportersvereniging van PSV spreekt van een 'geweldig initiatief' en sluit zich hierbij aan.

Acute leukemie

Bij Thijs Slegers werd in 2020 acute leukemie geconstateerd. Hij onderging een stamceloperatie, die slaagde. Maar kreeg deze week te horen dat de afstotingsziekte desondanks geen halt is toe te roepen. "De naweeën zullen me uiteindelijk fataal worden", liet Thijs donderdag weten. "De artsen kunnen niets meer voor me doen."

Hoe lang Slegers nog te leven heeft, is niet bekendgemaakt. "Ons rest niets anders dan het noodlot te accepteren en er mee te dealen. Mijn gezin en ik danken jullie allemaal voor de steun die we mochten ontvangen in de voorbije jaren. Dat heeft ons ontzettend goed gedaan."

Donoren

Slegers doet een hartstochtelijke oproep aan zijn volgers om zich in te schrijven als stamceldonor. "Als jullie me echt blij willen maken, schrijf je via Matchis in. Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel."

