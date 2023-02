Grote politieactie: woonwagenkamp, woningen en paardenloods doorzocht

Wachten op privacy instellingen... Politie doorzoekt woonwagenkamp in Lith (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Inval in Hilvarenbeek (Foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige 1/3 Politie doet inval bij woonwagenkamp in Lith

De politie is vrijdag bij een grote actie op meerdere plekken in Brabant binnengevallen. In Tilburg werden woningen doorzocht en in Hilvarenbeek werd een inval gedaan bij een paardenloods. Wat er precies aan de hand is wil de politie niet zeggen, maar het zou gaan om een groot rechercheonderzoek. Alles wijst er op dat er meer aan de hand is, mogelijk zelfs een politiehack in een telefoonnetwerk.

Ook op een woonwagenkamp in Lith, waar eerder operatie Alfa plaatsvond, deed de politie ook onderzoek. Meerdere agenten doorzochten een garage, een auto en een berg puin. Witte pakken

Bij een paardenloods aan de Tilburgseweg in Hilvarenbeek liepen mannen in witte pakken rond. Ze maakten foto's en namen spullen in beslag. De eigenaar zegt niet te begrijpen wat de politie in zijn loods te zoeken had. "Ze hebben heel m'n loods op de kop gezet, maar ze hebben hier niet veel kunnen vinden hoor", zei hij. "En ze hebben ook niet veel gevonden, want ik hoef niet mee." Ook de buren van de loods begrijpen er weinig van. "We hebben nooit overlast gehad van de mensen hiernaast. Er staan voor zover wij weten gewoon paarden in die loods en het zijn paardenliefhebbers", vertelden ze.

Voor de paardenloods in Hilvarenbeek stonden busjes (Foto: Noël van Hooft).

"Ik weet dat er een lopend onderzoek is en dat er adressen in Tilburg bij betrokken zijn", zegt een woordvoerder van politie Midden- en West Brabant. Meer kan hij er niet over kwijt. De Landelijke Eenheid was nog niet bereikbaar voor commentaar. Cryptotelefoons?

De afgelopen dagen waren er opvallend veel politieacties in het hele land. Zo was er ook een inval in Berlicum voor witwassen en drugs. Het zou een 'lopend onderzoek' zijn, meldt de politie. De focus lijkt op Gelderland te liggen. Daar waren de voorbije dagen zes invallen in het nieuws. Zeker drie drugslabs werden gevonden. Opvallend waren ook de arrestatie van een douanier in Capelle aan den IJssel, voor corruptie en enkele invallen in Groningen in onder meer een drugslab. Zo'n serie arrestaties zagen we vaker nadat de politie was binnengedrongen in criminele telefoonnetwerken. In de loop van vrijdagmiddag meldde het OM dat er weer een telefoonnetwerk van de onderwereld is gehackt, het bedrijf Exclu. Miljoenen chats

Sinds 2016 onderschepte de politie vaker onderwereldchats via netwerken van Ennetcom, PGP Safe, Encrochat, SKY en Anom. Vele miljoenen chats kwamen zo in handen van de politie die allemaal moeten worden uitgezocht door de recherche in het hele land. Na iedere hack hulde de politie zich een paar dagen in stilzwijgen om daarna, als alle acties er op zaten, met het nieuws naar buiten te komen.