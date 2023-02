Inval autobedrijf Berlicum was vanwege onderzoek witwassen en wapenhandel

De inval die de politie woensdagochtend deed bij autobedrijf Always Better Cars in Berlicum was vanwege een onderzoek naar witwassen en de handel in wapens en drugs. Ook een huis in Berlicum werd die dag doorzocht. Meerdere spullen zijn in beslag genomen.

Tientallen agenten onderzochten woensdag het autobedrijf aan de Overbeeke in Berlicum. Verhuisdozen met spullen werden naar buiten gebracht. De twee locaties kwamen tijdens het onderzoek naar witwassen en drugs- en wapenhandel in beeld. De politie meldt dat het gaat om een garagebedrijf en een woning. Hierbij zijn verschillende spullen en gegevensdragers in beslag genomen. Deze worden komende tijd verder onderzocht. Man aangehouden

Daarnaast werd een 60-jarige man uit Berlicum woensdag aangehouden. Hij was tijdens de inval aanwezig in een van de panden. De aanhouding staat volgens de politie los van het onderzoek. Het heeft te maken met een 'eerder geweldsincident'. Vanwege het lopende onderzoek deelt de politie niet meer details. In dit onderzoek werd eerder al een 26-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij zit nog vast. De inval was woensdagochtend:

