Syrische ‘SRV-wagen’ maakt mensen blij op het azc in Budel

Het busje van Mohammed Alrashed is een van de wapens van het asielzoekerscentrum in Budel om de overlast in de omgeving terug te dringen. Mohammed komt drie keer in de week met zijn ‘SRV-wagen’ om de bewoners te voorzien van vers eten. De hoop is dat hierdoor minder mensen lopend naar het dorp gaan voor boodschappen.

Het is de laatste tijd weer rustig op het azc in Budel. Tenminste, dat vindt omgevingsmanager Bert Scholtes. “Er gebeurt natuurlijk wel eens wat, dat is niet te voorkomen. We hopen dat er minder mensen naar het dorp gaan als ze gewoon op het azc boodschappen kunnen doen. Hopelijk is het dan makkelijker om overlastgevers eruit te pikken en aan te pakken.” Scholtes maakt zich geen illusies. "Mensen die uit stelen willen gaan, gaan uit stelen. Of mensen die overlast willen veroorzaken, zullen dat blijven doen. De boodschappenwagen van Mohammed zal dat niet kunnen voorkomen." Over anderhalve maand wil Scholtes met de contactpersonen in de omgeving gaan evalueren of het iets scheelt. De omgeving van het azc in Budel is de overlast van de afgelopen jaren zat. Vorig jaar kwam het azc regelmatig negatief in het nieuws na een serie aan steekpartijen. De gemeenteraad van Cranendonck wil dat het azc sluit in 2024.

"Mensen vinden hartstikke heel leuk dat ik er ben."

Mohammed hoopt dat zijn busje vol met Arabische producten mensen op het azc gelukkig zal maken. “Mensen vinden het hartstikke leuk dat ik er ben”, zegt hij. Mohammed vluchtte zelf ook uit Syrië, maar hij verbleef nooit in Budel. “Ik ben wel op zeven plekken geweest voordat ik in mijn huis in Weert terechtkwam", blikt hij terug. Daar heeft Mohammed een winkeltje in Arabische producten. “Maar in Weert wonen niet genoeg Arabische mensen, dus ik ben erg blij dat ik hier kan staan. Zo kan ik ook goed rondkomen voor mijn kinderen.” Mohammed doet dus goede zaken op het azc. Hij wilde eigenlijk een vergunning voor een winkeltje buiten de deuren, maar dat mocht niet. “Nu kan ik wel op het terrein staan, we hopen dat we straks vijf dagen in de week kunnen komen.”

"Normaal gesproken moeten we zeven kilometer naar het dorp lopen"