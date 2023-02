PSV geeft overwinning tegen Feyenoord in slotfase weg in boeiend vechtduel

PSV heeft zichzelf zondagmiddag tekort gedaan met een 2-2 gelijkspel tegen Feyenoord. De Eindhovenaren kwamen al vroeg op voorsprong en verdubbelden die ondanks een rode kaart. Het werd daarna een vechtwedstrijd waarin Alireza Jahanbakhsh namens de Rotterdammers in de slotfase twee keer scoorde. De gelijkmaker viel in de 96ste minuut.

De landstitel is nog niet uit zicht voor PSV, maar het had zichzelf een veel groter plezier kunnen en moeten doen in Rotterdam. Tot negen minuten voor tijd hadden de Eindhovenaren een 0-2 voorsprong in De Kuip. Invaller Jahanbakhsh maakte in de 81ste en 96ste minuut twee mooie goals en bepaalde daarmee de eindstand op 2-2. Luuk de Jong was er duidelijk over na afloop: "Dit hadden we nooit meer mogen weggeven."

En dat terwijl PSV zo goed uit de startblokken kwam. In de achtste minuut kwam de ploeg van Ruud van Nistelrooy al op voorsprong. Orkun Kökcü verspeelde de bal waarna Joey Veerman met een splijtende pass Xavi Simons wist te bereiken. Die bediende Anwar El Ghazi met een uitstekende assist. De spits kreeg het legioen met de 0-1 even helemaal stil.

Volle ziekenboeg

Het is Feyenoord dat de bal had en PSV creëerde weinig en verloor binnen een kwartier ook nog twee spelers. Doelpuntenmaker El Ghazi staat weken aan de kant door een spierblessure. Hij werd vervangen door Johan Bakayoko.

Vervolgens botste Phillipp Mwene met Mats Wieffer. De PSV'er werd met een hoofdblessure per brandcard van het veld gedragen en lijkt ook voorlopig niet inzetbaar. Patrick van Aanholt maakte daarna zijn debuut.

Rode kaart

Afgezien van een paar kansen in de blessuretijd liet zowel PSV als Feyenoord weinig meer zien in de eerste helft. Tot een rare actie van PSV-verdediger Armando Obispo was er weinig aan de hand. Terwijl hij een duel al gewonnen heeft, parkeerde hij zijn noppen in het bovenbeen van Feyenoord-spits Giménez. Na ingrijpen van de VAR stuurde scheidsrechter Makelie hem van het veld.

Nog geen vier minuten later leek Thorgan Hazard een onvergetelijk debuut te maken voor PSV. De gehuurde aanvaller stond pas zeven minuten in het veld toen hij de tweede treffer voor de Eindhovenaren maakte. Het was voor Feyenoord het signaal om een tandje bij te zetten.

Wederopstanding

Met steun van het thuispubliek begon Feyenoord te jagen. Na een goede actie van Idrissi wist invaller Jahanbakhsh de aansluitingstreffer binnen te koppen. De Rotterdammers hielden daarna druk op het doel van PSV terwijl de Eindhovenaren vooral tijd probeerden te winnen.

Dat resulteerde in negen minuten extra tijd en die bleken uiteindelijk fataal voor PSV. Een opstootje, een berg gele kaarten en een fantastische redding van PSV-keeper Walter Benitez ten spijt. Jahanbakhsh kreeg te veel ruimte en schoot in de 96ste minuut van zo'n 25 meter afstand prachtig raak via de binnenkant van de paal.

Hoogstaand was het allemaal niet in Rotterdam, maar vooral de tweede helft was spannend. PSV staat nu vierde in de eredivisie, nog altijd op vier punten van koploper Feyenoord.

Steunbetuiging

Het mooiste moment van de wedstrijd was eigenlijk al in de twaalfde minuut. Alle rivaliteit werd even opzij gezet en het Feyenoord-legioen zong You'll Never Walk Alone. De hele Kuip applaudisseerde luid om Thijs Slegers te steunen.

De perschef van PSV heeft bloedkanker en de stamceltransplantaties hebben geen resultaat gehad. Hij gaf eerder deze week aan dat de artsen niets meer voor hem kunnen doen. Slegers riep via social media op om stamceldonor te worden zodat anderen wel geholpen kunnen worden.