Al 2200 nieuwe stamceldonoren na oproep ongeneeslijk zieke PSV-perschef

Meer dan 2200 mensen hebben zich inmiddels aangemeld als stamceldonor sinds PSV-woordvoerder Thijs Slegers daar donderdag een oproep voor deed. De perschef deelde die dag een emotioneel bericht waarin hij schreef dat hij niet meer te genezen is. Stamceldonatie staat sindsdien volop in de belangstelling.

De enorme hoeveelheid aanmeldingen voelt bij Stichting Matchis wel dubbel, vertelt woordvoerder Bert Elbertse. "Het is een prachtig aantal en hoe meer mensen in de databank, hoe groter de kans dat we patiënten kunnen helpen. Alleen de aanleiding is natuurlijk heel triest."

Enorme toename

De oproep van Thijs Slegers op sociale media heeft inmiddels voor een enorme toename van het aantal mogelijke stamceldonoren gezorgd. "In drie dagen tijd is ongeveer tien procent van het aantal aanmeldingen binnengekomen dat we normaal in een heel jaar krijgen", vertelt Elbertse.

Matchis verwacht dat het daarbij niet blijft en dat is maar goed ook. "Je hebt heel veel registraties nodig om een match te vinden. Vorig jaar hebben we 247 donoren aan een patiënt kunnen matchen. Acht jaar geleden waren dat er nog maar vijftig", legt Elberts uit. "En met zo'n match kan je echt levens redden."

Ongeneeslijk

Thijs Slegers heeft een vorm van bloedkanker. De PSV-woordvoerder heeft eerder nieuwe stamcellen gekregen, maar de behandeling is niet aangeslagen. Doktoren hebben hem verteld dat ze niets meer voor hem kunnen doen.

Een stamceltransplantatie is nodig als het lichaam geen gezonde bloedcellen meer aanmaakt. Voor de transplantatie wordt eerst het eigen immuunsysteem uitgeschakeld door bijvoorbeeld chemotherapie.

De nieuwe stamcellen van een donor moeten ervoor zorgen dat het lichaam van de patiënt weer gezonde bloedcellen aanmaakt. Bij Thijs Slegers werkt zijn immuunsysteem niet meer en is de transplantatie van donorcellen mislukt. Volgens Slegers zullen de naweeën hem fataal worden.

Mannen

Matchis ziet dat sinds de oproep vooral mannen zich aanmelden als stamceldonor. "Het is heel mooi dat zij nu in beweging komen door Slegers' oproep. Eerst was dat wel minder", zegt Elbertse.

Volgens Elbertse is het positief dat veel mensen in aanraking komen met het onderwerp. "Het staat op de agenda en er wordt over gesproken. Dat zorgt ervoor dat als wij in de toekomst weer campagne voeren, we mogelijk nog meer potentiële stamsteldonoren weten te vinden."

De teller stond vrijdagochtend nog op 300 nieuwe aanmeldingen. Anderhalve dag later is dat aantal al meer zeven keer zo hoog. Elbertse hoopt dat de succesvolle oproep Thijs Slegers en zijn familie een beetje troost biedt in deze moeilijke tijd.