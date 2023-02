‘Ik had 0 stress', zegt dolblije wereldkampioen Mathieu van der Poel

"Deze hoort zeker in de top drie van mooiste zeges ooit voor mij. Hij zal me nog lang heugen." Dat zei de kersverse wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel vlak na de finish in Hoogerheide. In een bloedstollende race bleef hij zijn eeuwige rivaal Wout van Aert uit België nipt voor in de eindsprint. Het is de vijfde wereldtitel voor Van der Poel.

Bijna de hele veldrit gaven topfavorieten Van der Poel en Van Aert elkaar geen meter prijs. Het duel om de wereldtitel zou dan ook worden beslist in de eindsprint. Het was de apotheose van een tweestrijd, die het crossen in de modder overstijgt. "Iedereen kent het verhaal, hoe wij elkaar al tien jaar pushen. En dat zal nog wel even doorgaan. Binnenkort begint het wegseizoen. We hebben elkaar naar een hoger niveau gebracht, maar ook de sport. Ik heb nog nooit zo veel mensen bij een cross gezien”, zei Van der Poel na afloop.

"Ik heb nooit stress gehad. Zelfs niet op het einde."

Terwijl voor de tienduizenden toeschouwers langs de kant de spanning hoog opliep, wist VDP zijn zenuwen juist in bedwang te houden. "Ik denk dat dat nodig was om vandaag te winnen. Ik had 0 stress en had het gevoel dat ik het onder controle had. Onderweg was ik de sterkste. Ik heb nooit stress gehad. Zelfs niet op het einde." In aanloop naar het WK veldrijden verkende hij het parcours, dat door zijn vader Adrie is uitgezet, nauwkeurig. "Ik kende de aankomst goed. Ik ben hier al eens door het ijs gezakt bij de beloften. Maar ik ben niet meer de renner van toen. Ik heb het nu veel beter onder controle."

"Vandaag had ik de beste dag van het seizoen."

En dus bleef Van der Poel koel tot aan het einde. "In het bos heb ik met David (zijn broer red.) bergop sprints gedaan. Die kon ik hier wel gebruiken." Van der Poel koos bewust positie in het wiel van Van Aert en ging in de slotmeters als eerste aan. "Ik had verwacht dat hij gelijk aan zou gaan bij het opkomen van de weg. Hij heeft het me heel moeilijk gemaakt dit crossseizoen. Maar vandaag had ik de beste dag van het seizoen."