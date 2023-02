Fenomeen Van der Poel slaat weer toe en pakt vijfde wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel is zondagmiddag opnieuw wereldkampioen veldrijden geworden in Hoogerheide. De alleskunner op de fiets troefde zijn eeuwige rivaal Wout van Aert in de eindsprint af. Het is alweer de vijfde wereldtitel voor Van der Poel.

Vooraf werd een titanenstrijd tussen Van der Poel en Van Aert verwacht. En dat is precies wat de tienduizenden dolenthousiaste toeschouwers kregen voorgeschoteld. Alleen Nederlander Lars van der Haar mocht vanuit de start heel even op kop rijden. Maar al na drie minuten gaf 'VDP' er een snok aan en reed hij samen met Van Aert weg bij de rest. Speldenprikjes

Vanaf dat moment veranderde het wedstrijdbeeld eigenlijk amper. De twee eeuwige concurrenten lieten elkaars wiel amper los met 25 seconden daarachter 'the best of the rest'. Toch werd het nooit saai. De twee toppers deelden om beurten speldenprikjes uit. Zo vloog Van der Poel meermaals soepeler over de decimeters hoge balken dan Van Aert. Maar die wist de schade op zijn beurt telkens snel weer goed te maken. Op die manier raakten de twee elkaar op het zonovergoten parcours niet uit het oog. Spannend tot het einde

Met de finish in zicht, liep de spanning op en koos het duo positie. Van der Poel zat in het wiel bij Van Aert en ging de sprint als eerste aan. Hij nam enkele meters voorsprong, die voor Van Aert onoverbrugbaar waren. Door de winst in Hoogerheide pakte Van der Poel al zijn vijfde wereldtitel veldrijden. Van Aert bleef door zijn tweede plek op drie regenboogtruien steken. Fem van Empel

Met het goud van Van der Poel maakte hij het Brabantse veldritfeestje in Hoogerheide compleet. Zaterdag won Fem van Empel uit Den Dungen namelijk al de wereldtitel bij de vrouwen. De 20-jarige renster reed lange tijd solo voorop en bekroonde die prestatie met de overwinning.