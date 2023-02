Thijmen (15) is slechtziend, maar snijdt gewoon het brood bij de bakker

De 15-jarige Thijmen werkt al een tijdje bij de bakker in Gassel. Maar kan dat eigenlijk wel als je slechtziend bent? "In het begin was het wel wennen, maar nu lukt het allemaal. Ook het brood snijden met de machine lukt goed", vertelt hij. Hij vind vooral de contacten met de mensen erg leuk en hoopt zo de kansen op een baan later te vergroten: "Eigenlijk zit ik hier al goed, want ik wil later graag bij een bakker gaan werken."

Thijmen is bij de officiële opening van de huiskamer van Gassel. Ook daar werken kinderen van de speciale school voor blinde kinderen Visio in Grave. Het is een horecagelegenheid, maar dan zonder commercieel doel. Dorpsbewoners kunnen er een kopje koffie drinken voor de scherpe prijs van één euro. En ze worden bediend en geholpen door blinde en slechtziende kinderen van Visio.

"Ik ben gewoon mijzelf."

Ruim tien blinde en slechtziende kinderen gaan aan de slag bij de bakker en de huiskamer. De werkervaring die ze opdoen moet hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, want nog geen dertig procent van de blinden in Nederland heeft een betaalde baan. De 17-jarige Kiki werkt ondanks haar handicap al in de horeca in het weekend: "Ik ben gewoon mijzelf. Ik werk dan niet in de bediening maar in de keuken en dat gaat goed." In Gassel heeft ze al een lunch verzorgd voor ouderen en koffie en thee ingeschonken en ook dat ging zonder ongelukken. "Heel erg leuk om zo een beetje ervaring op te doen, voordat je in de normale wereld terechtkomt."

"Onze leerlingen kunnen meer dan mensen vaak denken."