Berend (26) en het bijzondere verhaal achter zijn tatoeage

De 26-jarige Berend Swennen uit Eindhoven heeft een bijzondere tatoeage met een zeker net zo bijzonder verhaal. Hij liet de tattoo namelijk zetten toen hij hoorde dat met zijn gedoneerde stamcellen het leven van een 20-jarige man heeft gered.

Destijds was hij een stuk jonger dan nu. Waarom wilde Berend toen al stamcellen doneren? “Ik had via-via gehoord dat er een heel erg groot tekort aan mannelijke donoren was. Toevallig hielden studenten op mijn school destijds een actie om aandacht te vragen voor dat tekort. Toen dacht ik: oké, let’s go. Ik meldde me meteen aan.”

Het is erg belangrijk dat er heel veel donateurs zijn, zo legt Berend uit. Dat komt omdat het erg moeilijk is om een goeie match te vinden. De kans is 1 op 50.000 dat er zo'n match gevonden wordt. “Heel veel mensen die zich aanmelden krijgen nooit een oproep. De kans dat dat gebeurt is echt heel erg klein. Maar het is alsnog belangrijk je aan te melden. Het is vaak letterlijk een kwestie van leven en dood.”

Er ging best wel wat tijd overheen voordat Barends stamceltransplantatie plaatsvond. Eerst moesten er een boel tests gedaan worden. Vijf dagen voor de ingreep moest Berend bovendien zware medicatie slikken. Dat was volgens Berend wel heftig af en toe. "Die dagen offer je eigenlijk op. Maar dat is het waard. Want met die vijf dagen redde ik wel een mensenleven."