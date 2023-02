Omstreden campagne over discriminatie kostte tienduizenden euro's

Een omstreden postercampagne waarin aandacht werd gevraagd voor discriminatie op de woningmarkt, heeft de gemeente Eindhoven tienduizenden euro’s gekost. Voor het plaatsen van de borden en het drukwerk is ruim 32.000 euro betaald. Dat blijkt uit raadsvragen die de LPF stelde en documenten die GeenStijl opvroeg. Bovendien liep de gemeente imagoschade op.

De campagne begon eind november en liep ongeveer anderhalve maand toen er ophef ontstond op sociale media. Vooral een poster met daarop de tekst 'Erik en Annemarie krijgen de sleutel van hun nieuwe huis. Omar en Samira niet' riep vragen op. Onder de tekst stond dat iedereen een eerlijke kans verdient op een woning, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur of geloof.

Polariserend en tendentieus

De kritiek was dat de campagne polarisend en tendentieus was en haaks zou staan op de hedendaagse werkelijkheid: statushouders krijgen vaak voorrang op een huis. Omroep Brabant wilde graag weten wat de achtergrond van deze campagne was en wat de gemeente Eindhoven van de kritiek vond. En of ze bijvoorbeeld van plan is posters aan te passen of weg te halen.

De website GeenStijl heeft door een beroep te doen op de Wet open overheid (voorheen Wob) achterhaald wat er daarna allemaal op de Eindhovense burelen is besproken om dezelfde middag nog met een reactie te kunnen komen. Zo valt te lezen dat er veel overleg is geweest tussen de afdeling voorlichting, wethouder Toub en antidiscriminatiebureau RADAR.

Bekendheid RADAR

De gemeente wilde door de campagne de bekendheid van dit antidiscriminatiebureau vergroten en juist discriminatie op de (particuliere) woningmarkt onder de aandacht brengen. Ook vond de gemeente het belangrijk om in de antwoorden op vragen van Omroep Brabant duidelijk te maken dat het een landelijke campagne was.

Uiteraard vond ze het vervelend dat deze aanpak van discriminatie zoveel negatieve reacties heeft opgeroepen, blijkt uit de stukken die GeenStijl opvroeg. De gemeente blijft wel achter de boodschap staan, maar over de creatieve uitwerking doet ze geen uitspraken. Verder liet de gemeente weten dat de posters niet weggehaald zouden worden. Dat gebeurde pas op 22 januari, aan het eind van de campagne.

GeenStijl vroeg ook wat de campagne de gemeente heeft gekost: ruim 32.000 euro. Burgemeester en wethouders hadden dit ook al geantwoord op raadsvragen van de fractie van de Lijst Pim Fortuyn (LPF).

Overigens is RADAR wel gebaat geweest bij alle heisa: het bureau kreeg binnen enkele uren meer dan dertig meldingen over de gewraakte posters, waarvan er slechts één echt ging over mogelijke discriminatie op de woningmarkt.

LEES OOK: Posterophef Eindhoven: 10 meldingen over woondiscriminatie in 2 jaar