Carnavalsoptocht Bergeijk afgelast: 12 van de 15 deelnemers haken af

De zondagse carnavalsoptocht in Bergeijk gaat dit jaar niet door. Doorgaans doen ongeveer vijftien gezelschappen mee aan de bonte stoet. Dit jaar waren er maar twee inschrijvingen. De coronacrisis heeft de optocht genekt, meent de lokale carnavalsstichting CV De Teuten.

"Dit jaar hebben we maar twee inschrijvingen, onder wie de fanfare. Dat is veel te weinig om een fatsoenlijke optocht te houden. We hadden hier veel kleine groepen die bijvoorbeeld een handwagen trokken. Denk aan een versierde bolderkar met een mooie leus erop en zeven kinderen, verkleed als kip in de bak. Als zo'n kar in het pad van de schuur in de weg staat en de optocht gaat een paar jaar niet door, dan ruim je die op. Samen met je carnavalsmaterialen. We denken dat daardoor dit jaar minder mensen mee willen lopen."

De twee deelnemers die wel wilden, worden overgeheveld naar de maandagse optocht (Bonte Stoet) in Groot Bergeijk, waarbij deelnemers uit verschillende dorpen door de regio lopen en rijden . "Ook de kinderoptocht op zaterdag gaat door, daar zijn meerdere scholen bij betrokken die deelnemers leveren."