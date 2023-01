Carnavalsoptocht verdwijnt niet zo snel maar corona laat wel sporen na

“Het gaat gemiddeld genomen goed in Brabant met de optochten”, zegt Ad Koopman, voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie. “Dat wil niet zeggen dat er geen optochten met problemen zijn. Maar voor het grootste gedeelte hebben we na twee coronajaren veel zin om dingen weer te laten zien.” Een paar dagen geleden nog gaf Spoordonk aan dat hun optocht wel een stuk kleiner gaat zijn.

Als je het vraagt aan Huub Tas, voorzitter van de Lampegatse optocht, dan gaat het niet best. Normaal rijden er zo’n 20 tot 22 wagens door de straten van Eindhoven. “Daar vallen er nu vijf tot zeven af”, zegt Tas. “Corona heeft zijn sporen achtergelaten. Ze spenderen liever hun tijd aan andere dingen dan elke avond te bouwen aan een wagen.” “We maken ons zorgen of deze trend van een afnemend aantal wagens zich voortzet. Je durft er niet aan te denken, maar dan gaan de optochten er echt anders uitzien in de toekomst.” Ook Berry van de Westerlo van de Houtse Kluppels uit Mierlo-Hout zegt het moeilijk te hebben om zijn optocht te vullen. “Normaal hebben we 40 tot 45 deelnemers. Op dit moment staat de teller nog maar op dertig wagens en groepen. Ik vrees voor de toekomst het ergste." En zo zijn er meer plekken die het moeilijk hebben. In Someren is er dit jaar door gebrek aan animo geen optocht. De optocht in Spoordonk wordt een stuk kleiner en in Kruisland stopte bijna alle bouwclubs. “Toch zijn dit echt de uitzonderingen”, zegt Ad Koopman van de Brabantse Carnavalsfederatie.

"Lastig om de motivatie na corona terug te krijgen."

En dat blijkt als je het vraagt aan bijvoorbeeld Roosendaal. “We hebben net zoveel inschrijvingen als voor corona”, zegt Jacco van Gastel van Stichting Carnaval Roosendaal. “Er is één club weggevallen omdat ze geen loods meer hebben, maar daarvoor is een nieuwe club uit Essen in de plaats gekomen.” Dat soort geluiden hoor je ook uit Standdaarbuiten, Prinsenbeek, Etten-Leur, Schaijk en Hoeven. Hoewel: “Het was toch lastig”, zegt Sjoerd van Vlimmeren van Peejeland (Hoeven). Vooral om de motivatie na corona terug te krijgen. We zijn één bouwclub kwijt. Maar die mensen zijn nu verdeeld over de andere zeven clubs.” In Schaijk maken ze zich geen zorgen. “We weten al zeker dat er twaalf wagens meedoen”, zegt Wouter Spijkers. “Er zijn zelfs twee nieuwe groepen begonnen.”

"Geen jeugdgroepen zijn die doorgroeien naar de grote optocht.”