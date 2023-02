Als asielzoekers eenmaal worden opgevangen verdwijnen bezwaren vaak vanzelf

Boze mails, inloopavonden met bezorgde inwoners, spandoeken met dreigende teksten en zelfs brandstichting. Het verzet tegen de komst van asielzoekers was in veel gemeenten in Brabant, afgelopen zomer. Maar als de (nood)opvang eenmaal open is verandert het sentiment vaak in positieve zin, zo blijkt uit documenten in handen van Omroep Brabant.

Omroep Brabant bekeek gespreksverslagen, notulen en WhatsApp-gesprekken van alle Brabantse gemeenten. Ze geven een goed beeld van hoe gemeenten in de zomer van 2022 omgaan met de opdracht om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Dat viel inwoners vaak rauw op het dak, maar in de meeste gevallen keerde al snel na de aankomst van de asielzoekers het sentiment. Vlaggen en brandstichting

Bijvoorbeeld in Deurne. Daar kwam sporthal De Kubus in de zomer in beeld voor een noodopvang voor 225 asielzoekers. Dat leidde tot heel wat weerstand, er werden ook protestvlaggen opgehangen. Zo is te lezen in een WhatsApp-gesprek tussen ambtenaren: "Na wat vervelende en intimiderende incidenten gisteren, zijn vanochtend de laatste vlaggen verwijderd", zo staat er. Het bleef niet bij de vlaggen. Later werd er brand gesticht bij de sporthal. Hiervoor zijn inmiddels twee verdachten opgepakt. Het was bij de arrestatie volgens de politie nog onduidelijk of de mogelijke opvang van vluchtelingen het motief was voor de brandstichting. Samen spelen

In het WhatsApp-gesprek is te lezen hoe het sentiment compleet veranderde nadat de asielzoekers eenmaal in de sporthal waren aangekomen. Een rondje in de wijk levert ‘helemaal geen vervelende reacties’, op, zo schrijft iemand. "Het allermooiste: er begonnen direct kinderen met elkaar te spelen", zo stuurt een van de ambtenaren. Ook krijgen ze berichten van mensen die knuffels en andere spullen willen geven aan de kinderen in de opvang.

De groepsapp in Deurne.